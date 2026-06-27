ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערב (שבת) מסיבת עיתונאים, זאת כיממה לאחר החתימה על ההסכם ההיסטורי בין ישראל ללבנון. הוא כינה אותו "הסכם ענק" וציין: "מדובר במכה גדולה לאיראן וחיזבאללה".

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"ההסכם מסר לאיראן - אתם מחוץ למשחק", הדגיש, "אנחנו שוברים גם את הציר המדיני שלהם". הוא הודה לצוות הישראל שנכח במגעים, בהם השגריר בארצות הברית יחיאל לייטר, וגם ללבנונים: "הממשלה והעם בלבנון הפגינו אומץ לב".

בהמשך, הוא הציג מפה של האזור ואמר: "התנגדתי שייכפו עלינו נסיגה - ישראל ולבנון הסכימו על שני אזורי פיילוט סמוך לקו הצהוב, בהם ישלוט הצבא הלבנוני. אנחנו לא צד במזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן - אבל יש לנו אינטרסים, אשלח משלחת לוושינגטון שתבהיר מהם האינטרסים הביטחוניים של ישראל בנושא הגרעין".

ראש הממשלה השיב לשאלת i24NEWS: "אני מתכוון להקים ממשלה לאומת רחבה, אני לא מחרים אף אחד - כולם יכולים להיכנס ומי שרוצה - צריך להסכים לעקרונות. יש לנו הרבה מה לעשות אחרי שהסרנו את האיום הקיומי האיראני - ממשלת אחדות רחבה תוכל לקצור את הפירות: הסכמים מדיניים".

"אין מקום לשתי מדינות - זה בסיס להסכמה אחת. נוספת היא - לא למלחמת אחים", הוסיף נתניהו.

נושא נוסף שעלה הוא סערת חוק הגיוס, ברקע הפגנות הענק של החרדים שנרשמו במהלך השבוע, ושיבשו את התנועה בגוש דן במשך שעות ארוכות. "המעצרים מרחיקים אותם מצה"ל - הייתי עושה הפסקה כדי להגיע להסכמות והבנות בנושא", אמר.

במהלך דבריו, הוא שיגר עקיצה לעבר הרמטכ"ל לשעבר, יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט. "הוא אמר חיסלנו שבע נהרות - אז חיסלנו את כל התת קרקע - יש שם קילומטרים של מנהרות", אמר נתניהו.

איזנקוט השיב: "נתניהו, חרמות זה קמפיין מהחיים הקודמים. ראש ממשלה שהוביל בעיוורון לשפל היסטורי, שעובד לילות כימים בפילוג והסתה, שמשקיע את כל מרצו בעידוד השתמטות, לא ראוי לעם הזה ובוודאי שלא להטיף מוסר על אחדות".

"גם הערב המשכת לשקר על עזה ולבנון, דברים שניתן היה לבדוק לעומק בועדת חקירה ממלכתית שגם ממנה אתה מפחד. הפרוטוקולים אצלך, תוציא אותם לציבור ועם ישראל יגלה מי דחף ומי פחד. את מי שהיה בתפקיד ראש הממשלה בבוקר טבח שבעה באוקטובר ומאז בורח מאחריות, עם ישראל יחליף".

"נקים ממשלה ברוב ציוני ולאומי, שתדאג לאינטרסים של ישראל. נחבר מחדש את עם ישראל. כי ישראל חייבת לנצח".