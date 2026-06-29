בעיצומה של מלחמה ובשנה נוספת של כאוס בכבישי ישראל, הנחשבים מהפקוקים והמדממים שבמדינות המערב , עסקה שרת התחבורה מירי רגב, כך מסתמן, מעט מאוד בכאב היומיומי של הישראלים, התקועים בפקק.

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לפי יומן השרה רגב, שנמסר בעקבות בקשת חופש מידע שהגישה עמותת הצלחה בראשות עורך הדין אלעד מן, ב-2025 כולה בילתה השרה לא פחות מ-68 ימים מעבר לים. 18 מתוכם - בחופשות פרטיות.

כך למשל, בארבעת החודשים הראשונים של השנה, ימים של לחימה עצימה בלבנון ובעזה ושל מגעים אינטנסיביים להחזרת החטופים, בילתה השרה וחברת הקבינט 26 ימים בחו"ל, בהם לפחות 10 ימים בתאילנד, שבוע של חופשה ביעד עלום, ו-8 ימים במרוקו, עליהם שילם משלם המסים כ-420 אלף שקלים, כשגם הביקור הזה, כמו רבים של השרה - הוארך בסוף שבוע.

בשאר השנה, ושעה שהמוני ישראלים נתקעו בארץ ובחו"ל בחסות עזיבת החברות הזרות והמשבר התעופתי החמור ביותר שידעה המדינה - הספיקה רגב לבקר בבודפשט, ברלין, יוון ודובאי, וכן בארה"ב - שם היתה במצטבר למעלה משבועיים, רק עד לסוף השנה. העלות המצטברת של נסיעותיה, בהערכה גסה, נאמדת בכ-2.5 מיליון שקלים מהקופה הציבורית.

בשאר השנה, כשנותרה רגב בארץ, פקדה השרה לא פחות מ-23 אירועי השקות וגזירות סרטים, החל מהשקת בית כנסת בכביש 6, דרך הנחת אבן פינה לכיכרות ולמשרדי רישוי חדשים, ועד השקות חגיגיות ומתוקשרות במיוחד לפרויקטים שהשלמתם עוד רחוקה: בהם המטרו בגוש דן, המסילה המזרחית - שנפתחה חלקית חודש וחצי אחרי ההשקה, או מסילת הרכבת שתחבר את תל אביב וקרית שמונה - כשאיש לא יודע מתי.

לצד ההשקות, השקיעה רגב בשנת 2025 28 פגישות לצילום סרטונים לרשתות, עשרות שעות של פגישות עם ראשי ערים - מבלי לציין על מה. וכך גם נכחה, לפי יומנה, ב-125 אירועים ופגישות, שאת פרטיהם בחרה רגב שלא לציין ביומן שנמסר.

עוד לפי יומנה של רגב, ב-2025 השקיעה משאבים לא מבוטלים גם בפוליטיקה מעבר לים - עם ארבע פגישות שונות שערכה עם סיעת הפטריוטים האירופית, שתי פגישות עם בכירת ממשל אורבן בהונגריה קינגה גל, ומנהיג מפלגת הימין השמרני בספרד - סנטיאגו אבסקל.

בעניינו שלנו, כאן במחוזותינו, לפי יומן השרה, היתה רגב עסוקה פחות.

כך למשל, בזמן כשב-2025 נרשם שיא של עשורים בקטל בכבישים, עם 459 בני אדם הרוגים ב-438 תאונות קטלניות, עסקה רגב חמש שעות בלבד, לאורך השנה כולה, בנושא הדחוף של בטיחות בדרכים.

תגובת שרת התחבורה מירי רגב: "מדובר בניסיון מגמתי להציג תמונה מעוותת באמצעות קריאה חלקית של יומן עבודה, שאינו משקף את מלוא פעילותה של שרת התחבורה.

שנה כוללת 365 ימים, במהלכם הובילה השרה מירי רגב את אחד ממשרדי הביצוע הגדולים במדינת ישראל, תוך ניהול רציף של מערכת התחבורה גם בתקופת מלחמה, שמירה על רציפות התעופה האזרחית, חילוץ מאות אלפי אזרחים תחת אש, הובלת עשרות החלטות ממשלה, קידום והאצת מאות פרויקטי תשתית ברחבי הארץ, פתיחת מקטעי כבישים ומחלפים חדשים, קידום הרכבת הקלה, הרכבת הכבדה והתחבורה הציבורית, טיפול במשבר חברות התעופה הזרות, וקידום מהלכים משמעותיים לשיפור הבטיחות בדרכים.

יומן השרה אינו מפרט את כלל התכנים של כל פגישה, ישיבות עבודה, דיונים מקצועיים, שיחות טלפון, התייעצויות וסיורי שטח, ולכן ניסיון להסיק ממנו כמה זמן “הוקדש” לנושא כזה או אחר הוא מטעה וחסר בסיס. והאמת, רואים לכם.

הנסיעות לחו”ל התקיימו במסגרת תפקידה של השרה, לקידום האינטרסים של מדינת ישראל, לחיזוק קשרי התחבורה והתעופה הבינלאומיים ולהשבת חברות התעופה הזרות לישראל, בתקופה מאתגרת במיוחד. החופשות הפרטיות המעטות התקיימו כדין ועל חשבון זמנה הפרטי. הציבור ישפוט את העשייה לפי התוצאות בשטח, ולא לפי פרשנות שקרית ומגמתית של כתב כזה או אחר".