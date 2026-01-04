גולדקנופף השווה את הסקנציות ל"טלאי צהוב" - והותקף בחזרה

דבריו של חבר הכנסת יצחק גולדקנופף היום (ראשון), שהשווה סנקציות על השתמטות משירות צבאי ל"טלאי צהוב", עוררו תגובות נזעמות במערכת הפוליטית - מהקואליציה ומהאופוזיציה כאחד.

גולדקנופף אמר את הדברים בוועדת החוץ והביטחון בכנסת בזמן שהיא התכנסה לדיון בנוגע לחוק הפטור מגיוס לחרדים, שהתמקד בסנקציות אישיות נגד מי שלא התייצב לשירות סדיר. במהלך הדיון אמר: "באיזה מדינה בעולם לוקחים רב ושמים אותו בעונש. פה בישראל נחליט להם לתת עונש? טלאי צהוב, איך אנחנו יכולים לעשות את זה?"

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' תקף בחריפות את דבריו ואמר: "מזל שגולדקנופף המנותק הוא כבר לא חלק מקואליציית המחנה הלאומי שלנו, וכפי המסתמן הוא גם לא עתיד לחזור. אין מקום בקואליציה שלנו לאנשים מנותקים ואטומים שפוגעים בעם ישראל, בלוחמי צה"ל ובלומדי התורה".

עוד הוסיף סמוטריץ': "לוחמינו הגיבורים הם אלה הנלחמים בנאצים שבכל דור ודור, הציונות הדתית מוכיחה שאפשר לשלב ספרא וסייפא".

גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב בחריפות: "הרב גולדקנופף, איך אתה מעז? אבא שלי לבש טלאי צהוב בגטו בודפשט רק בגלל שלא היה צבא יהודי שיגן עליו. סבא שלי נרצח במחנה ריכוז. מה שאמרת היום הוא חלום של כל אנטישמי - גם זילות נספי השואה וגם זלזול בצה"ל ולוחמיו".

שר התפוצות עמיחי שיקלי הצטרף לביקורת ואמר: "נתקלתי בפוליטיקאים מנותקים, אבל גולדקנופף הוא באמת קומה נפרדת. מהשיט בדנובה בליווי צ'לו ועד השוואת סנקציות על השתמטות לטלאי צהוב - ניתוק מוחלט מחללית האם. לציבור שלו מגיע הרבה יותר".