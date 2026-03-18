לא רק רכב ונהג על חשבון המדינה: כך האזרח מוטי בבצ'יק נהנה משירותי משרד השיכון | אבישי גרינצייג

בהמשך לפרסום ב-I24NEWS: מוטי בבצ'יק, עוזרו האישי של שר השיכון לשעבר יצחק גולדקנופף, לא רק שנהנה לאחר פיטוריו מנהג ורכב פרטי במימון הממשלה - אלא שצוות לשכת השר המשיך מאז לנהל את ענייניו, כולל תיאום הלו"ז שלו, כך חשף היום (רביעי) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

נזכיר כי בבצ'יק פוטר רשמית ביולי 2025 מלשכת שר השיכון דאז גולדקנופף, לאחר שהשר חיים כץ נכנס לתפקיד. אתמול פרסמנו כי למרות זאת, האיש החזק בחסידות גור מחזיק בנהג במימון המדינה וברכב ממשלתי בניגוד לחוק.

עוד פרסמנו כי גם מלכתחילה בבצ׳יק לא היה זכאי לרכב ונהג על חשבון המדינה, מכיוון שלא היה עובד מדינה אלא ספק שירותים חיצוני למשרד השיכון. כאמור, גם לאחר שגולדקנופף ובבצ'יק עזבו את הממשלה ואת משרד השיכון, הנהג והרכב המשיכו לעמוד לרשות האזרח ובני משפחתו לענייניהם האישיים.

לשכת שר הבינוי והשיכון חיים כץ מסרה: "אין למוטי בבצ'יק מבחינתנו ולידיעתנו שום מעורבות במשרד".

בבצ'יק בחר שלא להגיב.