פרסום ראשון: ביהדות התורה יצביעו נגד חוק של ח"כ מהליכוד - בגלל דחיית חוק הגיוס

גורמים במפלגה הסבירו: "זועמים על כך שחוק הגיוס לא עובר, אבל כן מקדמים חוק שיפלה בפועל את ציבור לומדי התורה" • ע"פ ההצעה של ח"כ משה סעדה, החוק למען חיילים משוחררים יביא להעדפה מתקנת ליוצאי שירות צבאי

עמיאל ירחי
עמיאל ירחי ■ כתב כנסת ■ instagram.com
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יו"ר מפלגת "דגל התורה" משה גפני, ויו"ר "יהדות התורה" יצחק גולדקנופף, ארכיון
יו"ר מפלגת "דגל התורה" משה גפני, ויו"ר "יהדות התורה" יצחק גולדקנופף, ארכיוןיונתן זינדל, פלאש90

פרסום ראשון: ביהדות התורה מתכוונים להצביע היום (רביעי) נגד חוק למען חיילים משוחררים - בגלל דחיית חוק הגיוס.

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ביהדות התורה יצביעו נגד חוק של משה סעדה מהליכוד להעדפה מתקנת ליוצאי שירות צבאי, גורמים במפלגה הסבירו: "זועמים על כך שחוק הגיוס לא עובר אבל כן מקדמים חוק שיפלה בפועל את ציבור לומדי התורה".

הדברים מגיעים ברקע ההכרזות לפירוק גוש הימין מצד מנהיג המפלגה הרב לנדו, וכן מכשולים רבים שהגיעו מצד יהדות התורה לאור זעמם על אי קידום חוק הגיוס.

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השר הפורש גולדקנופף בריאיון לכתבנו על התרגיל של נתניהו - וסערת הטלאי הצהוב

כזכור, בשבוע שעבר חברי סיעת דגל התורה הודיעו לראש הממשלה בנימין נתניהו כי הם אינם מעוניינים "בחוק הגיוס לפני הבחירות", זאת על פי הוראת מנהיג התנועה הרב לנדו. המשמעות: במידה והסיעות החרדיות אכן יצליחו לפזר את הכנסת כבר השבוע - אפשר יהיה לקיים את הבחירות ב-15/9. 

למעשה, כך הם ציינו בצורה מרומזת כי אינם מאמינים שחוק הגיוס יגיע לכדי הצבעה במליאה, וממשיכים להפעיל לחץ לצורך הליכה לבחירות באופן מיידי.

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חשיפה: מה חושב הרב דוב לנדו על חוק הגיוס - ומה דעתו על הציונות הדתית?

בחודש שעבר דיווחנו כי הרב דב לנדו, תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו וכינה אותו בדיון הסגור: "שקרן". בכירים בדגל התורה אמרו על פירוק גוש הימין והאופציות לממשלה ללא נתניהו כי "כל האופציות פתוחות, אחרי הבחירות כולם ירצו חרדים בממשלה. בונים על זה שקהל מתנגדי נתניהו מעדיפים את הפלת ראש הממשלה על פני גיוס החרדים".

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