נתניהו אישר בפני השרים: דרמר יעזוב את הממשלה בקרוב

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הערב (שלישי) בישיבת הממשלה כי השר לעניינים אסטרטגיים של ישראל ואחראי המשא ומתן לשחרור החטופים, רון דרמר, יעזוב את תפקידו בקרוב. נתניהו שיבח את תרומתו של דרמר בשלוש השנים האחרונות וציין כי ימשיך להישאר בתפקיד זמנית "עד לסגירת עניינים פתוחים".

זאת ועוד - נודע כי במסגרת הישיבה, ראש הממשלה ביקש לקדם חוק מינויים שיאפשר למנות בכירים ללא מעורבות ועדות ופקידים העלולים לסכל החלטות, ובכך להאיץ את תהליך המינויים בממשלה.

למרות שהדיון התרכז במינויו של אלוף דוד זיני לראש השב"כ, השרים דנו גם בהסכם המדיני הנמצא בעבודה. יו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, תקף את ההסכם, אך נתניהו ביקש מהשרים לא להיכנס לפרטים בציבור, והדגיש כי מדובר בהסכם טוב מאוד שיפרט עליו בהמשך.