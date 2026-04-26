ראשי הממשלה לשעבר, נפתלי בנט ויאיר לפיד, קיימו הערב (ראשון) מסיבת עיתונאים במהלכה הכריזו על איחוד פוליטי והקמת מפלגת "ביחד", שתתמודד בבחירות הקרובות בהובלת בנט.

בפתח דבריו שלח בנט תנחומים למשפחתו של לוחם צה"ל, סמל עידן פוקס ז"ל, שנפל בקרב בדרום לבנון. לאחר מכן הכריז על המהלך: "אני שמח לבשר לכם שאני עושה עם חברי יאיר לפיד את המעשה הכי ציוני והכי פטריוטי שעשינו אי פעם. הערב אנחנו מתאחדים ומקימים את מפלגת 'ביחד' בהנהגתי, מפלגה שתוביל לניצחון גדול ולפתיחת עידן חדש למדינה".

לדבריו, למרות חילוקי הדעות בין השניים, האחדות היא המסר המרכזי: "לכל עם ישראל, תם עידן הפילוג. הגיע עידן התיקון. אנחנו דוהרים קדימה לניצחון. גדי, דלתנו פתוחה גם עבורך".

בנט הציג שורת יעדים לממשלה עתידית בראשותו, בהם הקמת ועדת חקירה ממלכתית ל-7 באוקטובר, קידום חוק שירות לכולם, הגבלת כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים, וחיזוק תחומי הביטחון, הכלכלה והחברה.

לפיד הצטרף להכרזה והדגיש כי מדובר במהלך שנועד להביא שינוי: "נתחיל תיקון גדול בעם ישראל. מדינת ישראל צריכה לשנות כיוון. מה שאתם רואים פה היום הוא הצעד הראשון".

הוא קרא למחנה המרכז להתייצב מאחורי בנט: "כדי לנצח בבחירות המרכז הישראלי כולו צריך להתייצב מאחורי נפתלי בנט. הוא היה ראש ממשלה מצוין, והוא יהיה ראש ממשלה מצוין".

לדבריו, החיבור נועד להקים ממשלה "ציונית, חזקה ויציבה", שתתמקד בביטחון, כלכלה, חינוך והורדת יוקר המחיה.

שני המנהיגים הדגישו כי האיחוד מבוסס על אמון ושיתוף פעולה ארוך שנים, וכי מטרתו לאחד בין חלקים שונים בחברה הישראלית - דתיים וחילונים, ימין ומרכז.

יותר מאוחר, גדי איזנקוט התייחס לאיחוד בין נפתלי בנט ויאיר לפיד, וברך על המהלך, אך הדגיש כי המבחן המרכזי יהיה ביכולת להרחיב את התמיכה הציבורית.

איזנקוט ציין כי מטרתו היא הקמת "קואליציה ציונית ממלכתית" שתוביל לניצחון בבחירות, והבהיר כי כל חיבור פוליטי צריך להיבחן לפי תרומתו להבאת קולות נוספים. לדבריו, מדובר בבחירות מהקריטיות שידעה מדינת ישראל, ולכן יש לפעול "באחריות, בשיקול דעת ובעיתוי הנכון".

עוד הוסיף כי הוא מחויב לפעול ליצירת הנהגה "ראויה וטובה" שתפעל עבור כלל אזרחי ישראל ותוביל לשינוי ולשיקום.