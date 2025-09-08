לראשונה: אגודת ישראל קוראת לבחון את השותפות עם הימין

מומלצים -

במפלגה החרדית "אגודת ישראל" קראו הבוקר (שני) לראשונה לבחון מחדש את השותפות עם הימין. זאת בעקבות החלטת הממשלה אתמול להתחיל בהליך תכנון לכריית פוספטים בשדה בריר בסמוך לעיר ערד, בו מתגוררים מאות משפחות מחסידות גור.

בביטאון המפלגה, "המודיע", כינו את החלטת הממשלה כ"מחטף", שנכתב "שמא ניצלה הממשלה את העובדה שאין בה כיום שרים חרדים בגלל מסע הרדיפה המתנהל בתקופתה נגד עולם התורה, והיא ניצלה זאת כדי לקדם פרויקט מסוכן שיוכיח את התעלמותה ממי שהיא טוענת שהם 'שותפים טבעיים' שלה עד כדי הזק להם ולכל מי שמתגוררים בסמוך להם".

בעקבות כך, קראו בביטאון לבחון מחדש את השותפות עם מפלגות הימין: "הדבר מלמד שנכון יהיה לציבור החרדי להגדיר מחדש מי הם שותפיו דורשי טובתו, ומי הם אשר מוכנים להכיר בו רק כאשר משתלם להם פוליטית - ולנהוג בהתאם", נכתב.

עוד הוסיפו: "הסך הכל של השותפות שהיית ל'ממשלת ימין מלא מלא' הוא דל מאוד. קיבלנו במסגרת הזו רק את מסע הרדיפה נגד עולם התורה בממדים איומים".

זו הפעם הראשונה שהנציגות החרדית מעלה באופן פומבי את שאלת המשך השותפות עם מפלגות הימין, מה שלא נעשה בשל אי העברת חוק הגיוס - נעשה כעת בעקבות החלטת הממשלה שעלולה לסכן את חסידי גור המתגוררים בנגב.