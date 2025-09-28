"הדיון הזה לא עוזר לחטופים!": ועדת הכנסת אישרה את הצעת חוק עונש מוות למחבלים

מול ח"כ אחד שהתנגד: הוועדה לביטחון לאומי הצביעה בעד היום (ראשון) הצעת חוק עונש מוות למחבלים שתובא לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. הדיון בוועדה התקיים על אף בקשה מלשכת ראש הממשלה שלא לקיימו בעת הזו. עוצמה יהודית מסרה כי ההחלטה היא "לעמדת השר בן גביר ויושב ראש הוועדה חבר הכנסת פוגל", וכי הוא "חיוני וקריטי לביטחון המדינה". במהלך הדיון, נרשם עימות חטופים בין בן גביר למתאם השבויים והנעדרים, שהתנגד לקיום הדיון.

גל הירש: "מסתייג מתאריך הדיון כאשר יש 48 חטופים וחטופה כאשר לפי מיטב ידיעתי 20 מהם בחיים". בן גביר: אתה לא מייצג את כל המשפחות - זה לא נכון". גל הירש: "נשיב את כל החטופים - הדיון הזה לא עוזר לנו!".

לאחר מכן, עבר לתקוף בן גביר את ראש הממשלה: "לפני השבעה באוקטובר דרשתי לטפל בעזה - חיסולים ממוקדים. תקפו אותי בסביבת ראש הממשלה 'בן גביר פוגע בנתניהו בגללו לא יוכל לנסוע לחו"ל'".

ההצבעה התקיימה למרות התנגדות הייעוץ המשפטי לכנסת, מאחר ובזמן הפגרה צריכה להיות הסכמה על הצבעה בוועדות בין הקואליציה לאופוזיציה.

טרם הדיון, נמסר מטעם מפלגת עוצמה יהודית כי "מדובר בצעד חשוב בשעה בה מסתמנת התקפלות מצד ראש הממשלה ואנשיו, המתכוונים לאפשר ביקורים של 'הצלב האדום' למחבלים בתי הכלא בזמן שחטופינו נמקים במנהרות בעזה".

חבר הכנסת גלעד קריב (העבודה), חבר הוועדה, הגיב לדיון הצפוי ואמר כי "דיון בחוק עונש מוות למחבלים בזמן שאחינו נמצאים בידי מחבלי חמאס מהווה סכנה ישירה ומיידית לחייהם - ועלול לסכן את המגעים לעסקה". קריב ציין כי לשכת ראש הממשלה פנתה לבן גביר בבקשה לביטול הדיון ולא הוא. "מי שהצביע נגד עסקאות החטופים הקודמות בוחר לסכן אותם גם עכשיו, והכל כדי לקושש קולות", אמר.

כזכור, דיון סוער התקיים לאחרונה בקבינט המדיני-ביטחוני, על רקע הצעת המטה לביטחון לאומי לאפשר ביקורים של אנשי הצלב האדום בכלא. בשיאו של הדיון, נרשמו אז חילופי צעקות בין השר בן גביר לראש המל"ל הנגבי. לאחר שלבסוף לא התקיים דיון עקב חילופי הצרחות, נזף ראש הממשלה נתניהו ביו"ר עוצמה יהודית על הדלפת הנושא, וקבע כי דבר זה יעלה בפורום שממנו "דולפים נושאים ביטחוניים".