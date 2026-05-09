צו השעה: מפגש בין סרבני גיוס חרדים ללוחמי מילואים שחזרו מהקרב

נושא חוק הגויס והשוויון בנטל מוביל ללא מעט מתחים בין הציבור המתגייס לבין החרדים שבוחרים להצהיר כי "תורתם אמונתם", כאשר כל צד מתבצר בעמדתו. במפגש טעון בין שני הצדדים, כינסנו בחדר אחד לדיון קצת אחר - לוחמי מילואים שזה עתה חזרו משדה הקרב, עם חרדים שמסרבים להתגייס.

בזמן שחיילי "נצח יהודה" שרים "אני מאמין" בלב הקרב, בהפגנות החרדיות נשמעת הזעקה המצמררת "נמות ולא נתגייס". זהו לא רק ויכוח פוליטי על מכסות וצווים, אלא התנגשות חזיתית בין עולמות: בין אלו שרואים בצה"ל את חומת המגן של הקיום, לבין אלו שעבורם הגיוס הוא "טלאי צהוב" רוחני. השסע כבר אינו סדק - הוא הר געש רותח ומבעבע שמאים לבלוע את כולנו.

"אנחנו לא יכולים להמשיך לשאת בזה לבד," זועק זוהר פורת, לוחם מילואים שנושא איתו את מראות ה-7 באוקטובר. בשיחה חשופה הוא מתאר מחיר בלתי נתפס: אובדן עבודה, קריסה כלכלית ותחושת נטישה תחת נטל שנופל על כתפיים מעטות מדי. מולו, הציבור המשרת מרגיש שהחוזה הישראלי הבסיסי נקרע לגזרים. הזעקה שלו היא לא רק לקבלת עזרה, אלא דרישה לשותפות גורל לפני שהאלונקה תקרוס תחת כובד המשקל.

מן העבר השני, התפיסה החרדית רואה בגיוס איום קיומי לא פחות מאויבי המדינה. "באמת, אנחנו לא אחים," מצהיר יהודה בלוי בנחישות, ומסביר כי התורה היא השכפ"ץ האמיתי של העם. עבור הציבור הזה, המשטרה הצבאית היא "חוטפת", והריחוק מהחילוניות הוא אידיאל שיש לשמור עליו בכל מחיר. בתפיסה הזו, לומדי התורה הם אלו ש"משמנים את הנשק" עבור הלוחמים בחזית, והם מוכנים להילחם על זכותם שלא לשרת עד טיפת האמונה האחרונה.

כשבג"ץ מקדם סנקציות ורבנים קוראים להשליך צווים לאסלה, הפער בין החוק לאמונה נראה כמעט בלתי ניתן לגישור. בסוף הדיון הסוער, כשהמצלמות כבות והמראיין שואל על מוצא או פתרון, התשובה שמהדהדת בחלל החדר היא הפסימית מכולן: "אין פתרון". ישראל הנוכחית היא ארץ אחת לשני עמים, שחיים בתוך אותו הגבול אך מדברים בשפות שונות בתכלית.