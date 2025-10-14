נשיא העליון לא הוזמן לנאום טראמפ, אוחנה הצדיק: רומסים אותנו

נאומו ההיסטורי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך לספק כותרות - גם למעלה מיממה לאחר שהגיע לסיומו. נשיא המדינה יצחק הרצוג גינה הערב (שלישי) את ההחלטה שלא להזמין את נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית ואת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה לישיבה המיוחדת של הכנסת לכבוד נאומו של טראמפ.

"נשיא המדינה מדגיש כי החלטה שכזו מהווה פגיעה בממלכתיות ובכבוד רשויות השלטון, ומוסיף כי הדרתם ממעמד רשמי והיסטורי שכזה היא צעד בלתי מתקבל על הדעת, ודאי בימים של אחדות", נכתב בהודעת בית הנשיא, "צר לי מאד על האירוע הזה. זו פגיעה בממלכתיות ומעשה לא ראוי במיוחד ביום שכולו היה רוממות רוח ואחדות בעם".

יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה תקף בתגובה: "מצער שנשיא המדינה מצפה שרק רשות אחת תהיה 'ממלכתית' ותנהג לפי הכללים בזמן שרשות אחרת רומסת אותה בחוסר סמכות ובניגוד לחוק. למי ששכח: הרשות השופטת שמה עצמה מעל העם ומעל הדמוקרטיה כשפסלה חוק יסוד, מהלך חסר תקדים במדינת ישראל, המבטל את הכרעת הרוב - ועוד בזמן מלחמה. מי שרומס את הכנסת בהחלטותיו - לא יכול לצפות להזמנת כבוד ממנה. לא כל עוד אני יושב-הראש שלה".

"הגב׳ בהרב-מיארה, שגוררת רגליים בטיפול בהסתה החמורה ובהטרדות נגד נבחרי הציבור ומאפשרת את רמיסתם, שלא טורחת להשיב למכתבים ובהם ראיות חותכות להדלפה חמורה של פרוטוקול סודי שביצע חה״כ גלעד קריב מוועדת החוץ והביטחון במשך חודשים, וגם כעת כמעט אחרי שנתיים מסרבת לקבל החלטה להעמיד לדין את המדליף לא יכולה גם היא לצפות לקבל הזמנת כבוד כשהיא מזלזלת ברשות המחוקקת. כבר אמרתי: הכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה", הוסיף.

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין התייחס לנושא ואמר: "אני מבקש להזכיר לנשיא המדינה דוגמאות אמיתיות של פגיעה בממלכתיות ומעשים לא ראויים, שמשום מה הוא נמנע עד היום מלהתייחס אליהם: הוועדה לבחירת שופטים כונסה ללא שר המשפטים ו״בחרה״ בצורה בלתי חוקית ״נשיא״ לבית המשפט העליון".

"בית המשפט העליון פסל חוק יסוד בלי סמכות וממשיך לנסות להכתיב לממשלה מי יהיה היועץ המשפטי שלה. נעשה שימוש בלתי חוקי ברוגלות ובית המשפט העליון ביחד עם עו״ד בהרב מיארה מסכלים את עבודת ועדת הבדיקה הממשלתית שהוקמה כחוק לעניין זה. השופט יצחק עמית לא נבחר כחוק לנשיא בית המשפט העליון. עו״ד בהרב מיארה הודחה כחוק בהחלטה פה אחד של הממשלה מתפקיד היועץ המשפטי לממשלה", פירט.

הוא סיכם: "אחדות וממלכתיות הן אכן ערכים חשובים. אולם התנהלות כוחנית ובלתי חוקית מצד הרשות השופטת ורמיסה שיטתית של בחירת העם הן ההיפך מאחדות וממלכתיות. אני מצפה מנשיא המדינה ומכל אדם הגון להתייצב לצד הכנסת והממשלה, ולא לאפשר לרמוס את סמכויותיהן ולבטל את בחירת העם. הימים שבהם הרכנו את ראשנו בהכנעה - חלפו ולא ישובו".