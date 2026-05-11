למרות חוסר ניסיונו: איש הליכוד ימונה לתפקיד בכיר מאוד במשרד התחבורה

למרות חוסר ניסיונו, איש הליכוד שמעון סוויסה ימונה לתפקיד השני בחשיבותו במשרד התחבורה - ראש מינהל התשתיות, כך נודע היום (שני) ל-i24NEWS.

סוויסה, מקורבה של שרת התחבורה מירי רגב, יהיה אמון במסגרת התפקיד על קידום תשתיות התחבורה בישראל באחת התקופות הקריטיות בתחום. בעברו (2008-2024) היה ראש מועצת חצור הגלילית ובשנתיים האחרונות משמש משנה למנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן. מינוי זה גרר ביקורת ציבורית ומצד גורמי המקצוע בשל ניסיונו הדל של סוויסה בתחום התחבורה.

למרות זאת, הוא מקבל כעת את התפקיד השני בחשיבותו במשרד - כזה האמון על הובלת פרויקטי תשתית בתקציבי של עשרות מיליארדי שקלים בשנה, בהם פרויקט המטרו, הרק"ל, סלילת כבישים ומסילות, נתיבי תחבורה ציבורית ועוד.

סוויסה סירב להגיב.