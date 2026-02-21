שרי הממשלה צפויים לאשר מחר (ראשון) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יקבל עוד סמכויות של משרד הפנים, לאור העובדה כי אין שר פנים מכהן מאז פרשה ש"ס מהממשלה לפני כחצי שנה. כידוע, נתניהו עצמו אינו יכול להחזיק בתיק לאור קביעת בג"ץ כי נאשם בפלילים לא יכול לכהן כשר.

כמו כן, ראובן שמש, נציג של ש"ס, יתמנה לתפקיד המנהל הכללי של משרד העבודה, למרות שמפלגתו בה הוא עובד אינה חברה בממשלה. ועדיין, בליכוד שומרים קרוב על האנשים של ש"ס.

בשבוע שעבר דיווחנו כי ראש הממשלה התכוון בתחילה לחלק את האחריות על המשרד לשרים יריב לוין וחיים כץ, לאחר שקיבלו אליהם את יתר התיקים של השרים שהתפטרו, אך הם סירבו לקבל עליהם את האחריות על המשרד כיוון שמדובר בתיק "כבד" עם סמכויות רבות.

מנגד, נתניהו אינו מעוניין להעביר את התפקיד לחבר כנסת מהליכוד שאינו מכהן כשר מסיבות פוליטיות. בינתיים עובדי המשרד משמיעים את זעקתם, ובאופוזיציה מתכוונים להצטרף לעתירות בבג"ץ נגד העברת הסמכויות.