יו"ר "דגל התורה" משה גפני חשף הערב (חמישי) בכנס סגור כי בתקופה האחרונה יו"ר "ביחד" נפתלי בנט ביקש להיפגש איתו, אך הפגישה לא יצאה לפועל.

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גפני אמר כי "הוא פנה אלי לפני כמה חודשים, כמה מהם שרוצים לשבת איתי, כמה מהם שמדברים בחוץ שלא לתת ללומדי תורה. עם כאלה שהיו פעם בציונות הדתית ואח"כ התחברו ליאיר לפיד. הם עשו חשבון שאולי כדאי ללכת איתנו אחרת לא יהיה להם כלום. אבל אז הם מדברים נגד עולם התורה בחוץ. שאלו אותי אם פירקת את הגוש. הודעתי שאנחנו לא נמצאים בגוש יותר. אנחנו בגוש של לומדי תורה".

במפלגת "ביחד" מכחישים בתוקף: "מדובר בשקר מוחלט. בנט לא פנה מעולם לגפני ולא הזמין אותו להיפגש. גפני כנראה התבלבל. עם בנט אין קומבינות ואין מכסות פטור. המקום היחיד שגפני ודרעי מוזמנים להגיע אליו הוא לבקו"ם, עם מדים. בממשלה בראשות בנט לא יהיו פשרות על בטחון ישראל. כולם ישרתו ויעבדו. מי שלא ישרת את המדינה - לא יקבל שקל מהמדינה".