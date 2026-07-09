מהומה בכנסת: הלומי קרב מונעים את ההצבעות על חוק יסוד לימוד תורה

מהומה פרצה היום (חמישי) בוועדת הכנסת במהלך דיון, טרם ההצבעות על חוק יסוד לימוד תורה, כשהלומי קרב התפרצו לחדר על מנת לשבש ולמנוע את אישור הצעת החוק השנויה במחלוקת.

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הלומי הקרב זעקו לעבר היו"ר אופיר כץ וחברי הוועדה בדרישה לקבלת טיפול: "אתם ישנתם טוב בלילה, המדינה הזו תתהפך - אלפים יהיו פה". אחד הנוכחים פנה לעבר יו"ר יהדות התורה גולדקנופף: "אני מתחנן אליך, תציל פה נפשות".

"רוצים חוק יסוד לימוד תורה? זה לא יקרה עד שתטפלו בנו", זעק הלום קרב נוסף, וקרא לעבר חברי הוועדה "משני הצדדים - חבורה של צבועים". "אתם רבים פה על פוליטיקה, שש שנים יכלתם לעשות משהו".

הליכוד והחרדים עדיין חלוקים על נוסח סופי לחוק יסוד לימוד התורה, כאשר הליכוד מבקש להשאיר את החוק עם סעיף 1 שיכלול נוסח הצהרתי בלבד. עם זאת, החרדים ביקשו להשאיר גם את סעיף ב' שיכלול גם הענקת הטבות ללומדי התורה. האופוזיציה הצביעה על כל ההסתייגויות כדי להלחיץ את הקואליציה להכריע. היו"ר אופיר כץ הוציא את הדיון להפסקה.

חוק יסוד לימוד תורה אושר בשבוע שעבר בקריאה ראשונה, ברוב של 63. ראש הממשלה נתניהו הגיע לבקשת החרדים. רק חברי הכנסת סולומון, השכל ואדלשטיין הצביעו נגד. לפי הצעת החוק, לימוד תורה יוגדר ערך יסוד שיעניק ללומדי התורה מעמד מיוחד.

יו"ר ש"ס אריה דרעי מסר: "הערב הרמנו את קרן התורה! אישורו בקריאה הראשונה של חוק יסוד: לימוד תורה שתנועת ש"ס הובילה בנחישות, הוא תחילתו של תיקון היסטורי והכרה של מדינת ישראל בערכה העליון של התורה ובמעמדם של לומדי התורה, הנושאים על כתפיהם את קיומו הרוחני של עם ישראל. בעזרת ה׳ נמשיך עד להשלמת החקיקה בקריאה שנייה ושלישית, כדי לעגן אחת ולתמיד את מעמדה של התורה ואת הכבוד הראוי ללומדיה".

עם זאת, לפני יומיים, כתבנו בכנסת עמיאל ירחי פרסם כי בקואליציה שוקלים לשנות את נוסח החוק ולהוסיף סעיף שמכיר בערך שירות בצה"ל והוקרת הלוחמים. ל-i24NEWS נודע כי המהלך מגיע אחרי לחץ של פצועי צה"ל בוועדת הכנסת. עם זאת, השינוי יאפשר להעניק כוח נוסף לחרדים שלא מתגייסים - כי הוא צפוי להכיר לכאורה בשני המגזרים באופן שווה.