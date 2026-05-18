לאחר שהחרדים סרבו להצביע על חוקי הקואליציה, מליאת הכנסת נסגרה תוך דקות בודדות, במה שסימן מבוכה בתחילתו של שבוע דרמטי. ההצבעה הבאה בכנסת צפויה להתקיים רק ביום רביעי בבוקר - אז גם יובא להצבעה החוק לפיזור הכנסת בקריאה טרומית.

רה"מ בנימין נתניהו פועל במרץ על מנת לדחות את הבחירות, ולא לקיימן בתחילת חודש ספטמבר, כפי שדורשים החרדים. ביומיים הקרובים נתניהו צפוי להיפגש עם חברי כנסת המתנגדים לחוק הגיוס במטרה לשכנעם להצביע בעדו - ולהציל את הקואליציה. גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מצטרף למאמציו של רה"מ לדחות את הבחירות.

באופוזיציה השבוע החלו בחימום מנועים לקראת הבחירות המתקרבות. נפתלי בנט נפגש עם גדי אייזנקוט, וליברמן כבר הודיע כי ידרוש למפלגתו את התיק לביטחון לאומי.

בשבועיים הקרובים יוכרע אם הבחירות יתקיימו בתחילת ספטמבר או במועדן המקורי, ה-27 באוקטובר. כך או כך, מערכת הבחירות, נפתחה השבוע באופן רשמי.