"חסרי אחריות", "השר הגרוע ביותר": ישיבת הצעקות של הממשלה

אחד הנושאים שעלו במהלך ישיבת הממשלה, שהתכנסה בשעות הבוקר - הוא הקיצוץ במשרדי הממשלה, בכדי להשיג מקור תקציבי לאבטחת בתי הספר. כתבנו בכנסת עמיאל ירחי פרסם הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" פרטים חדשים על הכינוס, לצד ציטוטים נוספים מהישיבה.

במהלך הדיון, שרת המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל, תקפה את הנוכחים: "אתם חסרי אחריות. להביא החלטת ממשלה יממה לפני פתיחת שנת הלימודים - מה זה אומר, שלא סגרתם חוזים?".

שר החינוך יואב קיש: "זה לא התפקיד שלי".

גמליאל: "אתה שר החינוך הכי גרוע שהיה במדינת ישראל".

קיש: "את ממורמרת, לא מבינה כלום".

בהמשך הדיון, השרים תהו לפשר היעדרותו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מישיבת הממשלה. "למה הוא לא נמצא? איך זה ששר האוצר לא מגיע?", תהו. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לסוגייה ואמר: "אני רוצה שהממשלה תחזיק עד תום ימיה - קורא לכולם לגלות אחריות ולוודא שתקציב 2026 עובר. ממשלה אחרת הייתה משאירה את חמאס בעזה, אנחנו נמשיך עוד שנים טובות".