טלאי צהוב? ח"כ בליכוד זועם על החרדים: "אמירה בזויה"

חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, התייחס היום (שני) בראיון ל-i24NEWS לאמירותיהם של חבר הכנסת יצחק גולדקנופף והרב יצחק יוסף שמתנגדים לחוק הגיוס.

סעדה הגיב: "הרב גולדקנופף והרב יוסף אמרו אמירות בזויות. אני כתבתי לגולדקנופף שהילדים שלי גם לומדים בישיבות והם לא עם טלאי צהוב, אלא עם סמל של המכבים. הם רואים את עצמם כחלק משרשרת הדורות ואתה מתבלבל לגמרי".

עוד הוסיף חבר הכנסת מהליכוד: "התפיסה שלי אומרת שיש דרך לגייס והיא בתמריצים, להגיד לא שירת, לא קיבלת. היום יש אפליה מקלקלת לטובת הלא מתגייסים. המדינה עד יום דאגה לאותם אלו שלא מתגייסים. צריך לשלול הטבות - זאת השיטה, אני לא מבין למה חברי לשמאל מתנגדים לזה".

אתמול גולדקנופף השווה סנקציות על השתמטות משירות צבאי ל"טלאי צהוב" ואמר בוועדת החוץ והביטחון בכנסת, "באיזה מדינה בעולם לוקחים רב ושמים אותו בעונש. פה בישראל נחליט להם לתת עונש? טלאי צהוב, איך אנחנו יכולים לעשות את זה?". דבריו עוררו סערה במערכת הפוליטית, והוא קיבל תגובות חריפות מהקואליציה והאופוזיציה כאחד.

הרב הראשי לשעבר ומנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, סיפר במהלך השיעור השבועי כי נכדו קיבל צו גיוס ואמר: "הוא קרע את זה ושם את זה באסלה, כמו שאמרתי לו". הוא הוסיף כי "בחורי ישיבות צריכים להישאר בישיבות - לישיבה הם (המשטרה הצבאית) לא נכנסים".