"לוקים בחסר": מה רה"מ חושב על השגרירים של ישראל בעולם?

ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע ביקורת חריפה על שגרירי ישראל בעולם, וטען כי "השגרירים של היום הם במונחים של המאה ה-19. מה שמשפיע על המדינאים זה בעיקר דעת הקהל שלהם, והשגרירים של היום לוקים בחסר. זה כמו למנות טייסי F35 לפי קריטריונים של חיל הפרשים". הציטוטים נחשפו הערב (ראשון) במהדורה המרכזית של i24NEWS.

במקביל, נתניהו וסער, שר החוץ, התעמתו על הקמת מערך הדיפלומטיה הציבורית, במהלכה דרש נתניהו שהמינוי לראש המערך יהיה משרת אמון תחת אישורו. סער התנגד למהלך והדגיש כי האופן המקצועי של המינוי צריך לכלול ועדת מינוי, ולא להפוך למשרד אמון אישי.

בסופו של דבר, הדיון נדחה בשבוע כדי לאפשר המשך משא ומתן.

לפי הערכות, אופן המינוי הסופי של ראש מערך ההסברה יהיה שונה מהצעת סער, אך בפועל מדובר במשרת אמון שתאפשר לראש המערך לפעול במהירות וביעילות, לפי דעת נתניהו.

פרסום ראשון של נדב אלימלך.