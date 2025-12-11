איזנקוט לנתניהו: דגל שחור מתנוסס מעל חוק הפטור מגיוס

הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט, הפיץ הבוקר (חמישי) מכתב התרעה לראש הממשלה בנימין נתניהו על ההשלכות ההרסניות הצפויות עם קידום חוק הפטור מגיוס.

איזנקוט כתב בפתח מכתבו: "בשבוע טעון, הגעתי לדיון בוועדת החוץ והביטחון מתוך תחושת דחיפות וגודל השעה. דעתי אומנם נשמעה אך יצאתי בתחושה קשה כי לא רק שמטרת החוק אינה חיזוק צה״ל אלא שהחלטתם להעבירו בכל מחיר.

חוק שירות ביטחון המקודם בימים אלה בבליץ קדחתני בועדת חוץ וביטחון, הוא חוק מסוכן לביטחון מדינת ישראל. החוק מפרק את שלדת צבא העם, שעליה ועבורה קיים צה״ל.

עוד הוסיף הרמטכ"ל לשעבר: "כאיש צבא רוב חיי, כראש המטה הכללי תחת ממשלתך וכמי שישב בצמתי קבלת החלטות ביטחוניות לאורך שנים, אני קובע באופן חד משמעי כי חוק הגיוס העומד כעת בדיוני ועדת חוץ וביטחון פוגע בייעוד צה״ל הבלעדי: הגנה על מדינת ישראל, הבטחת קיומה וניצחון במלחמה.

אין ספק כי החוק במתכונתו הנוכחית לא יביא לצה״ל את סך החיילים והלוחמים הדרושים לו, כל שכן בעת מלחמה ואינו נותן מענה לצרכי צה׳׳ל כלל. אל לנו לתקן טעות היסטורית בטעות היסטורית נוספת, שספק אם ניתן יהיה לתקנה, ושתהיה בכייה לדורות - ביטחונית ופנים חברתית.

i24NEWS

"במצב הדברים הנוכחי אני קורא לך באופן אישי - עצור בטרם חורבן. הבא לשולחן הכנסת חוק שיגייס את כולם: מי לשירות צבאי, לאומי או אזרחי, יחזיר את יכולת מתן הפטור מידי הרבנים למדינה, יתגמל את המשרתים, יעניש משתמטים ויאפשר דיחוי של עד 3% במחזור גיוס (כ-4,500 לומדים בשנה). זה אפשרי וזה הדבר הנכון לעשותו. אני רואה בהצעת החוק הנוכחית כזו שדגל שחור מתנוסס מעליה ועל כן אני שם בפניך התרעה אסטרטגית חמורה זו לביטחון ישראל ולערכי החברה הישראלית", סיכם איזנקוט.

כזכור, אתמול היועמ"שית גלי בהרב-מיארה פרסמה חוות דעת נרחבת ותקיפה נגד חוק הפטור מגיוס שמקדמת הקואליציה. "החוק נותן מענה לצורכי הישיבות ולא לצורכי הביטחון הדחופים והורדת הנטל מהציבור המשרת", ציינה.