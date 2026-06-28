סמוטריץ': "יש לי השפעה מכרעת על המלחמה, בזכותי כל החטופים כאן"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התראיין היום (ראשון) לפודקאסט של נדב פרי, במהלכו טען כי הייתה לו השפעה מכרעת על ניהול המלחמה וזקף לזכותו את שובם של החטופים מרצועת עזה, זאת למרות שהצביע פעמיים נגד עסקת חטופים במהלך המלחמה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

במהלך הריאיון אמר יו"ר הציונות הדתית: "אני חושב שאם אלמלא אני, אז המלחמה בעזה הייתה נעצרת עוד לפני רפיח." לדבריו, בניגוד לאופן שבו מציגים אותו, "בזכותי כל החטופים כאן".

סמוטריץ' הסביר כי לאחר העסקה בינואר 2025, החלה להתגלגל עסקה נוספת שבמסגרתה היו אמורים לשחרר שמונה חטופים בלבד, ולטענתו הוא זה ששם קו אדום והודיע לנתניהו כי הדבר לא יקרה, וכי זה עלול לגרום המשך משא ומתן עם חמאס עד היום.

בפברואר 2024, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס בתוכנית "בנימיני וגואטה" בכאן רשת ב' למגעים שהיו אז לעסקת חטופים ואמר כי זה לא הדבר הכי חשוב: "למה לעשות תחרות? מה זה חשוב עכשיו? צריך להשמיד את חמאס".