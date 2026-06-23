למרות ניגוד העניינים שבו הוא מצוי, ראש הממשלה בנימין נתניהו לוחץ על המפלגות החרדיות לתמוך ב"חוק המינויים", אשר יאפשר לממשלה לפטר את היועמ"שית גלי בהרב-מיארה מיד לאחר הבחירות - כך פרסם לראשונה הערב (שלישי) במהדורה המרכזית כתבנו הפוליטי עמיאל ירחי.

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מי שעומד מאחורי היוזמה הוא ראש הסגל של נתניהו, עידו נורדן. החוק הדרמטי, שיעניק לממשלה כוח להדחת בכירים אחרי הבחירות, כבר עבר בקריאה טרומית. בלשכת נתניהו טרם הגיבו לפרסום.

מוקדם יותר החודש, אושר "חוק המינויים" בקריאה טרומית במליאת הכנסת. ל-i24NEWS נודע, כי ראש הסגל החדש של ראש הממשלה נורדן לחץ על חברי ליכוד ועל חברי כנסת חרדים לאשר את "חוק המינויים" בטרומית ולהביאו לאישור סופי לפני הבחירות.