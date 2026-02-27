קפלן פינת לזימי: את מי משרת השמאל המזרחי?

הסיפור של השמאל המזרחי בישראל במלוא מורכבותו: כיצד אנשים שחוו על בשרם ובשר משפחתם קיפוח, לעג וגזענות מפא"יניקית, מוצאים את עצמם כיום מזדהים ומגוננים על אותה אליטה שדחקה אותם לשוליים? אושי דרמן צולל אל תוך שאלת הנאמנות והזהות הזו, ומעלה את השאלה: האם השד העדתי הוכרע על ידי האינטרס הפוליטי?

בעקבות דברים קשים שכתב פרופסור משה כהן אליה נגד חברת הכנסת נעמה לזימי. כהן אליה עורר סערה רבתי כשהגדיר את לזימי כדמות ב"סיפורה של שפחה", המשרתת את האליטה הלבנה והאשכנזית. המתקפה הגיעה על רקע שתיקתם הצורמת של לזימי וחבריה למחנה המזרחי בשמאל, אל מול חשיפת הקלטותיו של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק מתיקי ג'פרי אפשטיין.

בהקלטות שנחשפו, נשמע ברק בביטויים גזעניים בוטים נגד העלייה ממדינות ערב וצפון אפריקה, תוך שהוא מצהיר כי הוא מעדיף להביא לישראל "בלארוסיות" וכי המדינה צריכה להיות "סלקטיבית" יותר מכפי שהייתה בעבר.

למרות החומרה של דברי ברק, דמויות בולטות בשמאל המזרחי, ובהן לזימי, נמנעו מגינוי חריף, מה שהוביל להאשמות על "ברית משרתים" שנועדה לרצות את האדונים מקפלן ואת הנהגת "הדמוקרטים".