השותפים החדשים של בנט: ממובילי הסרבנות ועד יאיר גולן

השבוע הצטרף רשמית למפלגת הדמוקרטים עומרי רונן, מי שסומן כאחד ממובילי חרפת הסרבנות, לאחר שתועד כשהוא מודיע שלא ישרת. אולם רונן הוא רק החוליה האחרונה בשרשרת השותפים החדשים של נפתלי בנט, שסוללים את דרכו של מנכ"ל מועצת יש"ע לשעבר מהימין היישר לזרועות השמאל הקיצוני.

עוד לפני הצטרפותו של רונן, בלטו דמויות כמו משה רדמן ועמי דרור, ממובילי מחאת קפלן האלימה, שהשתלחו בראש הממשלה בנימין נתניהו ללא מעצורים. רדמן כינה את נתניהו פרעה, בעוד עמי דרור קרא למחות את זכרו של נתניהו, וזו רק טעימה קלה מההתבטאויות הקשות שיצאו לצמד הזה מהפה.

מעל כל אלו ניצב יאיר גולן, האיש שכינה את אנשי הציונות הדתית תתי אדם ודרש לייבש את הכספים להתנחלויות. כעת מסתמן כי אלו הם השותפים העתידיים של בנט. החיבור הבלתי נתפס הזה מעלה שאלות קשות על האופן שבו הפכו הקצוות הללו לפרטנרים פוליטיים לגיטימיים עבור מי שנטש את הבית הימני בטריקת דלת. אושי דרמן יצא לבדוק מה אומרת הברית החדשה הזו על בנט ועל עתידו הפוליטי.