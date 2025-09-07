בצל המשבר בקואליציה: תקציב המלחמה - והאיום החרדי

מומלצים -

בצל המשבר בקואליציה, הכנסת תצביע ביום רביעי השבוע על אישור תקציב הקופסה הביטחונית למימון המלחמה. כתבנו ארי קלמן דיווח הערב (ראשון) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל לפצל את "יהדות התורה" כדי להצליח להעביר את התקציב.

כפי שפרסמנו לראשונה, בסיעה כולה הודיעו כי יתנגדו להעברת הקופסא הביטחונית בסך 30 מיליארד שקלים. תחילה הודיעו ביהדות התורה כי התנגדותם היא בשל מעצרי תלמידי הישיבות, אך כעת לקראת ההצבעה בקריאה ראשונה ביום רביעי, הח"כים החרדים מעלים דרישות תקציביות בכדי שימנעו בהצבעה על התקציב.

באוצר לא ממהרים להיענות לדרישות החרדים. כך מסר גורם באוצר ל-i24NEWS: "זו הבעיה של נתניהו וכ"ץ, הם מוזמנים לפתור אותה".

בלשכת נתניהו מנהלים שיחות עם חברי הכנסת משה גפני, מאיר פרוש וישראל אייכלר כדי לברר את עמדתם בנושא. עם זאת, נתניהו לא מקיים שיחות עם יצחק גולדקנופף ויעקב טסלר. צפו בדיווח מתוך ה"המהדורה המרכזית" - בראש העמוד