ח"כ חמד עמאר מ"ישראל ביתנו", שיו"ר המפלגה הכריז עליו כעל המועמד שלו לתפקיד השר לביטחון לאומי, אמר בריאיון ל"מהדורת 15": "מה שקורה במדינת ישראל הוא אובדן משילות מוחלט - מספר הנרצחים, הפשיעה המשתוללת, הפרוטקשן. בעצם ארגוני הפשע השתלטו על החיים האזרחיים במדינה. אנחנו נלחמים בהרבה זירות ואנחנו לא מצליחים להכריע את הפשיעה בתוך החברה הישראלית".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

עוד טען בריאיון: "חייבים להקים מטה חירום לאומי שיטפל בפשיעה במדינת ישראל. צריך להביא את השב"כ, את המשטרה, את הפרקליטות, את מס הכנסה. כולם צריכים לשלב ידיים". "למה אין מעצרים מנהליים? למה לא מתנהלים עם ארגוני פשע כמו עם ארגוני טרור? יש טרור לאומני, ויש טרור פלילי, ועם טרור פלילי צריך לנהוג ביד מאוד חזקה", מחה.

על שאלת המגיש אם עובדת היותו דרוזי תושב הצפון נותנת לו יתרון בתפקיד ענה "אני לא מסתכל על היותי בן העדה הדרוזית. אני חי את השטח, אני שומע את היריות, אני נפגש עם אנשים שנפצעים ועם המשפחות. אני מכיר את הנושא ויכול לטפל בו".

גם ח"כ צבי סוכות התייחס לפשיעה בחברה הערבית בריאיון ל"מדברים חדשות". "השב"כ חייב להיכנס בהקדם האפשרי לפשיעה במגזר הערבי. אני לא מצליח להבין איך השב"כ פועל מול ילדים בן 16 ביהודה ושומרון ששורפים רכב לערבי, שזה אירוע חמור, אבל משפחות פשע שרוצחות מאות אנשים ברחובות ישראל הוא לא יכול לחקור", אמר.

מגיש התוכנית, אלירז שדה, שאל "במי זה תלוי?". חבר הכנסת השיב: "ביועמ"שית. אני יודע שתמיד צוחקים עלינו שאנחנו אומרים את זה, אבל זו האמת - הייעוץ המשפטי לממשלה מנחה ואומר פה כן לפעול ופה לא לפעול". עם זאת, פנה חבר הכנסת לראש הממשלה: "אני פונה לראש הממשלה - עם יועמ"שית או בלי יועמ"שית - תורה עכשיו לשב"כ להיכנס לסיפור הזה".