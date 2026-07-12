בפעם הרביעית: אוחנה הודיע על קיצוץ של 50 מיליון שקלים בתקציב הכנסת

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הודיע היום (ראשון) על קיצוץ רביעי בתקציב הכנסת מאז כהונתו, הפעם בגובה של 50 מיליון שקלים - אשר יועברו לאוצר המדינה. קיצוץ זה מתווסף לשלושה קיצוצים קודמים בסכום של 326 מיליון שקלים; בסה"כ הכנסת קיצצה ביוזמת היו"ר אוחנה 376 מלש"ח.

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הקיצוצים קודמים עליהם החליט יו"ר הכנסת עמדו על סך 80 מלש"ח אשר בוצע בנובמבר 2023; 121 מלש"ח אשר בוצע בינואר 2024; ו-125 מלש"ח אשר בוצע באוקטובר 2025 לטובת מאמצי המלחמה.

הנושא יועבר לאישור הוועדה המשותפת לעניין תקציב הכנסת לביצוע. בכנסת הדגישו כי מדובר בקיצוץ שלא יפגע בהמשך פעילותה החיונית והשוטפת, וכן יישמרו העקרונות בעניין עצמאות תקציב הכנסת והפרדת הרשויות.

יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה: "המדיניות שלי מהיום הראשון בתפקיד הייתה לצמצם שימוש בכספי הציבור לצד ביצוע מקסימלי של תכניות העבודה הנדרשות לעבודת המשכן ופיתוחו. גם בישורת האחרונה - הכנסת כמוסד ציבורי נוהגת בחרדת קודש בכספי משלם המסים ומשיבה אותם לאוצר על מנת שיתועלו לטובת אזרחי ישראל".