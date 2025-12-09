בדרך למשבר בקואליציה? הח"כים שנגד "הגדלות הרמטכ"ל"

שלושה חברי כנסת מהקואליציה, עמית הלוי וחנוך מילביצקי מהליכוד ואוהד טל מהציונות הדתית, מעכבים את אישור הגדלות הרמטכ"ל, חוק שנועד להסדיר את תוספות הפנסיה שניתנו לגמלאי צה"ל מעבר לתקרה החוקית. כזכור, בג"ץ קבע כי אלו ניתנו בחוסר סמכות, ומטרת ההצעה היא לקבוע מינימום של 7% להעלאת הפנסיה ולהסדיר את הנושא עד סוף 2025.

מול שלושת חברי הכנסת ניצב לחץ מצד שר הביטחון כ"ץ, כל צה"ל ולובי גדול בכנסת. לפני כחודש פרסמנו ב-i24NEWS על פגישה בין רומן גופמן לחברי כנסת מהקואליציה שנועדה לגרום להם לתמוך בחוק, אך גם זה לא עזר.

אתמול נתניהו כינס פגישה בנושא עם עמית הלוי ונציגי שר הביטחון ומופתע לשמוע לראשונה חלק מהנתונים של ההגדלות לחוק ההגדלות לפנסיות התקציביות. במהלך הפגישה רה"מ מניח הצעת פשרה של הוראת שעה לשנתיים רק למסלול של אלו שבפנסיות התקציביות, שפרשו ושעתידים לפרוש בשנים הקרובות. הצבא דחה את הצעת הפשרה על הסף.

כל זה קורה בזמן שלצבא יש דד ליין מבג"ץ עד סוף החודש, ברגע האחרון דיון שנקבע להיום בוטל.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ מילביצקי הגיב לחוק ואמר: "בזמן שחיילים נכנסים עם נגמ"שים ישנים ולא תקינים, ההתבצרות של הצבא היא דווקא על הפנסיות המושחתות האלו. כל מי שיהנה מהגדלות הרמטכ"ל אלו "הלשעברים" - זה לא יגרום לאנשי הקבע להישאר".