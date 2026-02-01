ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, יניח מחר (שני) על שולחן הכנסת הצעת חוק הקובעת כי מדינת קטאר תוכרז "מדינת אויב". לפי ההצעה, כל ההוראות החלות בדין הישראלי על מדינות אויב - בכל צורות החקיקה יחולו גם על קטאר.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי חרף העובדה שקטאר אינה מוגדרת כיום כמדינת אויב, היא פועלת זה שנים באופן שיטתי ומתמשך בניגוד לאינטרסים הביטחוניים והמדיניים של מדינת ישראל. בין היתר מצוין כי קטאר תומכת ומממנת ארגוני טרור הפועלים נגד ישראל, ובראשם ארגון הטרור חמאס.

עוד נכתב כי הדין הישראלי כולל שורה של הוראות חוקיות העוסקות ביחסי מדינת ישראל עם מדינות אויב, אך היעדר הגדרה רשמית של קטאר כמדינת אויב יוצר פער משפטי ומדיני. ההצעה מבקשת להסדיר פער זה ולקבוע במפורש כי קטאר תיחשב מדינת אויב לכל דבר ועניין.

לפי הצעת החוק, ההכרזה תחיל את כלל ההגבלות הקבועות בחוק, לרבות איסור קיום קשרים מסוימים עם מדינת אויב, החלת סמכויות ביטחוניות, והשלכות בתחום הכלכלי והמשפטי, בהתאם לדין הקיים.

לפיד מסר: "מחר נתחיל בהליך החקיקה של הצעת החוק המבקשת לתקן עוול היסטורי ביחס הרשויות למדינת קטאר. אני קורא לכל סיעות הבית, ובדגש על סיעות המכנות את עצמן סיעות לאומיות, להביע תמיכה פומבית בחוק. אם החוק יעבור, הוא יסייע לנו לקדם חקיקה דומה גם בקונגרס האמריקאי, בשיתוף המפלגה הרפובליקנית והדמוקרטית".