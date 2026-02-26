המרד מתרחב: חבר הכנסת משה סולומון אמר בשיחה סגורה השבוע כי יתנגד לחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית - כך פרסם לראשונה הערב (חמישי) כתבנו בכנסת עמיאל ירחי. סולומון אמר במפגש עם סטודנטים כי "ממה שאני מבין שיהיה בנוסח הסופי, אצביע נגדו".

עד כה בסיעת "הציונות הדתית" של שר האוצר סמוטריץ' אמרו כי קודם יראו את החוק, יכניסו בו שינויים ורק אז ייתמכו בו. חבר הכנסת סולומון הודיע כי יצביע גם נגד הנוסח הסופי.

אמש פרסמנו את סעיפי הטיוטה שהיו במחלוקת - ונכנסו להצעת החוק. הסעיף הראשון עליו יש הסכמה מצד החרדים הוא נושא החנינה ל-80 אלף העריקים החרדים, לפיו תקום ועדה מיוחדת שתבחן כל נושא לגופו. הסעיף השני: גיל הפטור, שייקבע על 26. הייעוץ המשפטי מתנגד לכך.

עוד סעיף בטיוטת החוק שמתנגד אליו הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון הוא אי-הוספת סנקציות, מכסות ויעדים. כמו כן תקציב הישיבות לא יוחזר רטרו-אקטיבית, בהסכמת נציגי המפלגות החרדיות.

תגובות חבר הכנסת משה סולומון: "הדברים נאמרו בהקשר רחב של שיחה שלמה, כשיתפרסם הנוסח נתייחס באופן פומבי".