גנץ בריאיון: "צריך להמשיך ולתקוף בלבנון - גם אם ינסו לאתגר אותנו"

יו"ר כחול לבן, בני גנץ, התראיין הערב (שני) למירי מיכאלי במהדורה המרכזית והתייחס למשוואה החדשה שאיראן ולבנון יצרו ביממה האחרונה. "עוד כשההסכם יצא לדרך לפני חודשיים, טענתי שצריך לוודא שהזירות מפוצלות. כך או כך, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו בשום פנים ואופן שתהיה איזושהי השפעה על כל הפעולה שלנו בזירות, ולבנון היא אחת כזאת".

"ולכן, טוב שתוקפים באיראן", אמר גנץ, "צריך להמשיך לתקוף בלבנון. וגם אם ינסו לאתגר אותנו, אני חושב שצריך לדעת לעמוד בזה גם צבאית, אבל גם מדינית מבחינת נתניהו, לוודא שאין עליו חסמים אמריקניים".

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"לאמריקנים יש אינטרסים גלובליים ואתגרים מבצעיים בזירה האיראנית, אבל כמובן גם ההיבט הכלכלי העולמי וכולי. אנחנו חיים בשכונה, אצלנו זה לא סיפור שמדווח מעבר לים. זה אתגר שצריך לדעת לעמוד בו", אמר גנץ.

"אני תמיד התנגדתי לברית הגנה עם ארצות הברית, ודי הותקפתי על העניין הזה. הטענה שלי היא שתיאום עם ארצות הברית, שותפות עם ארצות הברית, אלה דברים שהם מאוד מאוד חשובים ואנחנו בהחלט שותפים אדירים. ובכל זאת, ברית הגנה יוצרת מגבלות. לכן, הנה דוגמה קטנה למה שיכול לקרות לו תהיה ברית הגנה כזאת. לכן אנחנו חייבים להמשיך לתקוף בלבנון, למרות מה שהאיראנים אומרים. כל פעם שהאיראנים יתקפו אותנו, צריך לתקוף באיראן בצורה חכמה ונוקבת. ואני מקווה שיודעים לעשות את זה".

"אני חושב שבחלק המדיני - אין הישגים מדיניים, שזו תכלית המלחמה, כי המלחמה היא לא מטרה בפני עצמה. הצבא עושה עבודה נהדרת בכל אחת מהזירות, אבל שימו לב שבעזה 40% עדיין לא מטופלים, חיזבאללה מתחיל להתארגן שוב בצפון, איראן ממשיכה לפעול, החות’ים מתחילים לירות עלינו", אמר גנץ, "אני חושב שנתניהו היה צריך להתמקד לאורך כל שלוש השנים האחרונות בקומות המדיניות. לפחות בתקופות שבהן אני הייתי שם, הוא לא עשה מספיק".

כשנשאל האם היה אומר לא לטראמפ, גנץ השיב: "כן. כמו שאמרתי ׳לא׳ לביידן. הוא ביקש מאיתנו לא לתמרן ברצועת עזה, הוא ביקש מאיתנו לא לעשות דברים כאלה ואחרים. הסברתי להם: אתם טועים".

גנץ התייחס לבחירות הקרובות: "אני לא אבזבז קולות. אני לא אפרוש, אני אצמח - ולא אבזבז קולות".