נעמה לזימי נגד ניסים ואטורי: "מזמין את הרצח הפוליטי הבא"

חברת הכנסת נעמה לזימי תקפה הבוקר (חמישי) את ח"כ ניסים ואטורי, שאמר עליה שהיא "יכולה להתמודד על ראשות חמאס בעזה, אין הבדל ביניהם". לזימי אמרה כי "נתניהו ואנשיו סימנו מטרה על הגב שלי. ממשלת המשתמטים והמחדל מזמינים את הרצח הפוליטי הבא. הדם שלנו על הידיים שלהם".

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חברת הכנסת הוסיפה כי "זה התחיל עם משטרה פוליטית שמכה אותי ברחובות בניגוד לחסינות, המשיך בשר משפטים שאיים עליי וחבר כנסת שקרא לירות בי ברגליים רק שבוע שעבר, ועכשיו זה. לא אותי הם מנסים להפחיד, אלא את כל המחנה הליברלי וכל מי שמתנגד לממשלה".

"הליכוד הפך למאפיה בפשיטת רגל, אין להם מה למכור אז הם פונים להסתה ואלימות כנגד מי שהציבור הישראלי מבקש שיחליף אותם. קואליציית חמאס הוא נכס, שהעבירה מזוודות כסף לחמאס, מנסה להצית את המדינה שוב ולרסק את המשטר הדמוקרטי בישראל. הם לא בוחלים בדרכים לפרק אותנו ואנחנו לא נוותר ונביא את השינוי. אמשיך להיאבק באופן הכי נחרץ ונחוש למען מדינת ישראל והציבור הישראלי. הם לא יפחידו אותי, הם לא יעצרו אותנו, הם לא ימנעו את השינוי", הדגישה עוד.

את הדברים אמר ואטורי בראיון לרדיו "קול ברמה". "אתה יודע על מה היא יכולה להתמודד? על ראשות חמאס בעזה", תקף סיו"ר הכנסת. "תשמעו את הדיבור שלה. תגיד לי אתה יודע מה? אני לא רואה הבדל בינה לבינם. מי שפוגע במדינת ישראל מבפנים זה הרבה יותר גרוע".

המראיין ניסה להדוף את ההסלמה, וציין: "דעותיי רחוקות מאלה של נעמה לזימי, אבל אני חושב שזה קצת מוגזם להשוות אותה לחמאס".

אך ואטורי לא ויתר: "אני חושב שמי שפוגע מבפנים - יותר גרוע", אמר.