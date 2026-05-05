"כחול לבן" בקריסה: איתן גינזבורג פורש, גנץ חזר בו מהמהלך שיחזק את הקואליציה

דרמה פוליטית ב"כחול לבן": חברי הכנסת במפגה עוזבים בזה אחר זה, כאשר מזכ"ל המפלגה איתן גינזבורג הודיע היום (שלישי) על פרישה, ונמצא במגעים עם נפתלי בנט. במקביל, יו"ר המפלגה בני גנץ חזר בו מדרישתו לחילי טרופר להתפטר מהכנסת לאחר שפרש, מה שהיה מביא לכניסת חבר כנסת נוסף מטעם "הימין הממלכתי" - ויחזק את הקואליציה בח"כ נוסף. עם זאת, חברת הכנסת אורית פרקש-הכהן שפרשה גם כן תענה בקשתו ותתפטר מהכנסת.

תחילה, גנץ העדיף "להקריב" מנדט שייכנס מסיעתו של גדעון סער לקואליציה, מאשר לאפשר לקבוצת חברי כנסת להתפלג כסיעה נפרדת עם תקציב של כמיליון שקלים.

המהלך של גנץ היה עשוי להוביל לשינוי במאזן הכוחות בכנסת, שכן עם התפטרותם של פרקש-הכהן וטרופר, צפוי להיכנס לכנסת חבר כנסת המזוהה עם מפלגת "הימין הממלכתי" של גדעון סער, מה שיגדיל את כוחה של הקואליציה בח"כ נוסף.

ח"כ גינזבורג הגיב: "‏‏כחול לבן היתה עבורי בית פוליטי חם, וגם כשהיה קשה ומאתגר - האמנתי ביכולת לשנות ולהשפיע. לצערי הרב, יכולתה של המסגרת הפוליטית במתכונתה הנוכחית, להמשיך ולחולל את השינוי הנדרש במדינה, פחתה. ‏והשינוי בעת הזאת ממש נדרש ומחויב המציאות. בעת הזאת הגיע הרגע שבו צריך להתקדם ולמצוא מסגרת שבה אוכל להמשיך ולתרום מיכולותיי בצורה המיטבית".

ב"כחול לבן" הגיבו לפרישת גינזבורג: "כחול לבן היא בית לאנשים שמאמינים בדרך ונאמנים לה, גם כשהיא קשה. שמבינים שמדינת ישראל חייבת ממשלת אחדות ציונית ורחבה, שתחבר את כל חלקי העם ותצעיד את ישראל קדימה".

התפתחויות אלו ממשיכות את תהליך התפרקותו של "המחנה הממלכתי", שהחל עם פרישת גדעון סער במרץ 2024 והמשיך בפרישת גדי איזנקוט ומתן כהנא ביוני 2025. הסיעה, שהוקמה כחיבור בין כחול לבן לתקווה חדשה עם דמויות צבאיות בכירות, חזרה לשמה המקורי "כחול לבן" רק ביולי האחרון לאחר שגנץ נותר עם חברי מפלגתו בלבד.

כעת, המאבק על שאריות המימון והנאמנות הפוליטית מוביל לשינויים פרסונליים נוספים שמשלימים את פירוק השותפות ההיסטורית בין המרכז הליברלי לימין הממלכתי.