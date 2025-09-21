בן גביר נגד יועץ נתניהו: "צחי הנגבי גורר את רה״מ שמאלה"

השר לביטחון לאומי קיים הצהרה ובה האשים את ראש המטה לביטחון לאומי והיועץ לביטחון הלאומי של ראש הממשלה בכך ש״מוטה שמאלה״ פוליטית • עוד אמר כי אם זה היה תלוי בו היה ״עוצר עכשיו את אבו מאזן״

