בן גביר נגד יועץ נתניהו: "צחי הנגבי גורר את רה״מ שמאלה"
השר לביטחון לאומי קיים הצהרה ובה האשים את ראש המטה לביטחון לאומי והיועץ לביטחון הלאומי של ראש הממשלה בכך ש״מוטה שמאלה״ פוליטית • עוד אמר כי אם זה היה תלוי בו היה ״עוצר עכשיו את אבו מאזן״
1 דקות קריאה
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נשא דברים הערב (ראשון). "צחי הנגבי גורר את ראש הממשלה שמאלה" האשים את ראש המטה לביטחון לאומי והיועץ לביטחון הלאומי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. עוד אמר: "אם הייתי ראש ממשלה- הייתי עוצר עכשיו את אבו מאזן".
