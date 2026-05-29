אירוע משמעותי במחוזות ש"ס: במהלך אירוע "פרס הראשון לציון" של מנהיג ש"ס הרב יצחק יוסף, שנערך אמש (חמישי) בבנייני האומה, קבוצת תלמידי ישיבות קראו קריאות בוז שהזכירו את שמו של יו"ר התנועה ח"כ אריה דרעי.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

בעקבות הקריאות נגדו, דרעי שכבר היה בדרכו לאירוע, ביטל את השתתפותו. מאוחר יותר במהלך האירוע גם הניפו שלטים נגד דרעי.

ארי כהן

הרקע למחאות נגד דרעי באירוע - זעם בקרב תלמידיו של הרב יצחק יוסף על כך שדרעי לא ממנה את הרב יוסף לנשיא מועצת ש"ס.

הבוקר הרב יצחק יוסף פרסם גינוי נגד התלמידים שקראו נגד אריה דרעי: "היו קומץ נערים שלא נהגו כבוד ופגעו בכבודו של שלוחא דרבנן המוסר נפשו למען הציבור הספרדי, הרב היקר מאוד שליח חכמים הרה"ג רבי אריה דרעי שליט"א יו"ר התנועה שלנו. אני מצר ומוחה נגד חוסר דרך ארץ כלפי ידידנו, זה דבר חמור התנהגות זו! צריך אחדות בתנועה שלנו".