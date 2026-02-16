שר המשפטים יריב לוין: "לקיים את פסיקת בג"ץ? נחיה ונראה"

שר המשפטים יריב לוין השתתף היום (שני) בכנס ירושלים של קבוצת "בשבע" והתייחס לאפשרות שבג"ץ יורה לו לכנס את הוועדה בניגוד לעמדתו. "אנחנו נחכה ונראה. אני לא רוצה להכריז מראש על כל הפעולות שאני מתכוון לעשות. מי שחושב שבכוח הדברים ילכו טועה".

לוין לא מתכוון לעצור עם קידום הרפורמה - ואמר כי "ניצחון בבחירות יאפשר לנו לשנות את בית המשפט העליון מהיסוד".

לדבריו, עצם העלאת הרפורמה הביאה לחשיפת מציאות שהייתה מוסתרת עד כה. "אני שמתי בעוצמה גדולה מאוד את הרפורמה על השולחן בינואר 2023, מתוך אמונה שאיש ציבור צריך לומר את האמת לציבור. היה חשוב פעם אחת ולתמיד לקרוע את המסכות, לחשוף את האמת ולהוציא את השד מהבקבוק כדי שאפשר יהיה להבין את הצורך בתיקון", אמר.

בג"ץ הוציא ביום ראשון צו על תנאי לשר המשפטים יריב לוין בעניין אי כינוס הוועדה לבחירת שופטים על ידו וקורא לו לנמק מדוע הוא לא מכנס את הוועדה.

i24NEWS

בתחילת החודש היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, פרסמה את תגובתה לעתירה בעניין כינוס הוועדה לבחירת שופטים. בתגובה יצאה נגד שר המשפטים יריב לוין, ואמרה כי מניעת כינוס הוועדה על ידו למעלה משנה פוגעת בציבור.