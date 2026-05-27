פרסום ראשון: ביהדות התורה שוקלים להצביע היום בעד ועדת חקירה ממלכתית

פרסום ראשון: אחרי שהכריזו על פירוק גוש הימין, חברי הכנסת של סיעת יהדות התורה בוחנים את האפשרות לתמוך בהצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית, שתעלה היום במליאת הכנסת. במקביל נודע כי ביהדות התורה דורשים את אישור החוק, שיאפשר סבסוד מעונות יום לחרדים בקריאה טרומית. יצוין כי בעקבות הפרסום ב-i24NEWS דחקו את ההצבעה על ועדת החקירה לסוף סדר היום של הכנסת.

כזכור, בתחילת השבוע חברי סיעת דגל התורה הודיעו לראש הממשלה בנימין נתניהו כי הם אינם מעוניינים "בחוק הגיוס לפני הבחירות", זאת על פי הוראת מנהיג התנועה והזרם החרדי ליטאי, הרב דב לנדו. המשמעות: במידה והסיעות החרדיות אכן יצליחו לפזר את הכנסת כבר השבוע - אפשר יהיה לקיים את הבחירות ב-1/9 או ב-15/9.

למעשה, כך הם ציינו בצורה מרומזת כי אינם מאמינים שחוק הגיוס יגיע לכדי הצבעה במליאה, וממשיכים להפעיל לחץ לצורך הליכה לבחירות באופן מיידי.