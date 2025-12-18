המתח באופוזיציה: גולן קרא לגנץ לפרוש, הוא עקץ בחזרה

המתיחות באופוזיציה עולה שלב: מפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן כתבה היום (חמישי) בטוויטר: "בני, תפרוש". זאת לאחר שאתמול פורסם בחדשות 12 הקלטה של גנץ מטיל ספק בעובדה שהוא חלק מהגוש של האופוזיציה. בנוסף, גנץ תקף את שותפיו במחנה שקראו לו לפרוש בשל העובדה שאינו עובר את אחוז החסימה בסקרי המנדטים בחודשים האחרונים.

עמוד הטוויטר של מפלגת כחול לבן השיב לציוץ של הדמוקרטים וכתבו: "יאיר גולן, מתנה שלא מפסיקה לתת, לנתניהו".

כל זה, בזמן שלפני כחודש יושב ראש כחול לבן אמר בפתח ישיבת הסיעה כי "מי שאומר שאנחנו נהיה באצבע ה-61 של נתניהו - משקר, ומספר לכם סיפור שהוא רוצה למכור".

https://x.com/i/web/status/2001584003233861892 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בסקר שפורסם ב-i24NEWS שבוע שעבר, נדבק מהי עמדת הציבור בנוגע למי צריך לעמוד בראש מחנה מתנגדי נתניהו. על השאלה "מבין האישים הבאים, מי לדעתכם צריך לעמוד בראש מחנה מתנגדי נתניהו?", 39% השיבו נפתלי בנט, 28% ענו אביגדור ליברמן, 20% אמרו יאיר גולן, והשאר - 13% - אמרו יאיר לפיד.

בקרב מצביעי האופוזיציה, הממצאים אפילו יותר מעניינים. 50% מהנשאלים אמרו כי בנט צריך לעמוד בראש מחנה מתנגדי נתניהו, 22% אמרו יאיר גולן, 21% השיבו אביגדור ליברמן, והשאר - 7% בלבד - אמרו יאיר לפיד.