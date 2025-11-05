הציונות הדתית מאיימת: לא נצביע עם הקואליציה עד אישור החוק למען ציבור משרתי המילואים

על רקע סירובה של הליכוד לקדם את הצעת החוק של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' למתן הטבות מס למילואימניקים, סיעת הציונות הדתית הודיעה היום (רביעי) כי לא תצביע עם הקואליציה עד לאישור החוק בקריאה שניה ושלישית.

בסיעה ציינו כי "מילואימניקים לפני כולם. מדינת ישראל חייבת להם הכל וזה גובר על כל שיקול פוליטי. לא ניתן לאף חבר כנסת לפגוע בהם". האיום מגיע בעקבות עימותים מול יושב ראש ועדת הכספים בכנסת, חבר הכנסת חנוך מילביצקי.

הנושא צריך להיפתר עד שבוע הבא - אז יעלה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית חוק עונש מוות למחבלים.

יושב ראש הקואליציה חה"כ מטעם הליכוד אופיר כץ נימק את ההתנגדות: "הצעת החוק בנוסחה הנוכחי מפלה לרעה בצורה דרסטית מילואימניקים רבים ובעיקר סטודנטים ובעלי הכנסות נמוכות, שלא יוכלו לנצל את ההטבה".

"מטרת ההצעה מבורכת - אך נדרשים בה שינויים, ועל כך יש הסכמה בין כל חברי ועדת כספים", הוסיף. "חבל שמי שבמשך שלוש שנים יוצא נגד אולטימטומים וחרמות, פועל בצורה כזו במקום לפתור את העניין מהותית, ומסרב לכל פשרה שהוצעה לו", אמר כץ.

כזכור, משרד האוצר, ביוזמת השר בצלאל סמוטריץ', איגם שורה של הטבות למליאומניקים בהיקף מצטבר של כ-20 מיליארד ש"ח מתוך הבנה כי הם לקחו על עצמם נטל אישי וכלכלי רב. חלק מסל ההטבות יקנה הטבה בנקודות זיכוי במס הכנסה עד בשווי של עד 1,000 ש"ח בחודש.

הממשלה אישרה בחודש אוגוסט האחרון החלטה שהובילו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' להענקת נקודות זיכוי במס הכנסה למי ששירתו שירות מילואים כלוחם, באופן מדורג בהתאם למספר ימי השירות בפועל.

המהלך נועד להעניק נקודות זיכוי במס הכנסה ללוחמי מילואים שביצעו מעל 30 ימי שירות במהלך שנת המס הקודמת, על בסיס מדורג ובהתאם להיקף השירות בפועל, ויהיו זכאים להטבות מס הולכות וגדלות, עד לתקרה של 4 נקודות זיכוי שנתיות - שיכולות להגיע לאלפי שקלים בשנה.

החידוש המרכזי: ההטבה תוגדר כהוראת קבע ולא כהוראת שעה - ותינתן גם ללוחמים שלא גויסו בצו שמונה, בניגוד למתווה המקורי.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ דיבר על ההחלטה ואמר כי "ההחלטה שאנחנו מאשרים היום כאן ובהמשך בקריאה ראשונה בכנסת מבטאת את עקרון הצדק הפשוט: מי שתורם יותר - צריך גם לקבל יותר. זוהי מדיניות ציונית, מוסרית וכלכלית. כך בונים מדינה שמוקירה את מגניה, וכך גם יוצרים תמריץ אמיתי לשירות מילואים משמעותי".