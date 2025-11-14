בתחילת השבוע הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים מסמך מדהים, חתום עליו מפכ"ל המשטרה. רנ"צ דני לוי, שמבקש מבית המשפט לחייב את השר בן גביר להעניק דרגת סגן ניצב לקצינה רינת סבן, ומוסיף ומבקש סעד למקרה בו השר בן גביר "ימנע מלקיים את צו בית המשפט".

זו תשובה לעתירה של הקצינה, שאת קידומה בן גביר מעכב כבר שנה, בשל העובדה שהייתה חוקרת בתיקי נתניהו. על התשובה חתומים הפרקליטות, המשטרה והמפכ"ל שבעצם טוענים: בן גביר עלול להפר פסק דין.

החשיפה במהדורה המרכזית ב-i24NEWS יצרה סערה, והמפכ"ל תוך זמן קצר הוציא הודעה בה הוא מתנער. דני לוי טען שהוא חתום רק על העובדות שבמסמך, אבל לא על האמירות הערכיות כמו השאלה אם השר יפר החלטה של בית משפט. למחרת הגישה הפרקליטות לבית המשפט את תשובתו של לוי והוסיפה כי המסמך שהוגש יום לפני כן, קיבל את אישור המשטרה. לוי אז טען: אישרתי טיוטה אחרת, הפרקליטות הוסיפה את האמירה הזו אחרי שאישרתי. יש כאן קרב גרסאות ורק אחד מהצדדים צודק.

אפשר להאמין שאם המפכ"ל היה חותם על אמירה כל כך חריפה נגד השר הוא לא היה ממהר להתנער ממנה תוך שעה. אבל צריך לזכור מה קרה בימים שלפני: המפכ"ל החליט לא להתיישר עם השר יריב לוין בחקירת הפצ"רית וסירב לשתף פעולה עם המינוי של השופט קולה לממונה על החקירה. בן גביר זעם, זימן את המפכ"ל ביום ראשון לשיחה, יחד עם ראש אגף החקירות ונזף בשניים. האם זו הייתה התגובה של המפכ"ל לשיחת הנזיפה, שהציטוטים ממנה כמובן הודלפו תוך דקות? המפכ"ל כאמור מכחיש.

בחזרה לסיפור של רינת סבן עצמה, הקצינה שמונתה לעוזרת של ראש אגף החקירות. המפכ"ל עומד על הרגליים האחוריות ומסרב להיכנע לבן גביר בפרשה. הוא יודע שאם יאפשר לשר לסכל קידום, שעליו חתמו הוא וסגל הפיקוד של המשטרה, מעמדו בקרב השוטרים והקצינים יספוג מכה קשה. זו לא רינת סבן אלא 30 אלף שוטרים שנושאים אליו עיניים.

אבל למרות זאת הוא חושש ללכת עד הסוף. הוא יכל כבר לפני חודשים ארוכים לבקש מהיועץ המשפטי של המשטרה אישור להעניק לקצינה את הדרגה בלי החתימה הנוספת של השר ולא עשה זאת. הוא מעדיף שבית המשפט יוציא בשבילו את הערמונים מהאש. כנראה שגם בן גביר מחכה שבית המשפט יחייב אותו לתת את הדרגה.

בן גביר עשה בסוף השבוע עוד מהלך על הראש של המפכ"ל כשמנע מלוי למנות ממלא מקום קבוע לראש להב 433 שנחקר במח"ש. בגלל שבן גביר לא מאשר ממלא המקום יהיה ממלא מקום זמני. מה ההבדל? רק עוד כותרת על הראש של לוי.

בניגוד לסיבוב מול המפכ"ל הקודם שבתאי, גם לוי וגם בן גביר נזהרים לא לשבור את הכלים במערכת היחסים המורכבת שבין שר למפכ"ל. ההיסטוריה מלמדת שבסוף תמיד זה מתפוצץ, אירועי השבוע האחרון מקרבים אותנו מאוד לנקודת הרתיחה.