ישראל לא יכולה למנוע מכירת F-35 לסעודיה, אך מנסה לצמצם את ההשפלה | פרשנות

זה בסך הכל כמה דקות טיסה מערב הסעודית לישראל במטוסי F-35, אחד המטוסים הכי מתקדמים בעולם מבחינת מטוסי הקרב. אז איך יכול להיות שישראל מסכימה לעסקה הזאת? התשובה הכי ברורה, שפשוט אין לנו יכולת בדיוק להשפיע על הדבר הזה. כי כשטרמאפ רוצה למכור, הוא מוכר.

טראמפ רוצה כסף לכלכלה האמריקנית, לתעשייה הביטחונית של ארצות הברית, וכבר ראינו עסקאות ענקיות של נשק עם מדינות ערב בתקופה האחרונה. ולכן, אם הסעודים באים ואומרים 'אנחנו רוצים לקנות כמה עשרות מטוסים כאלה', טראמפ יגיד כן, ולישראל אין יותר מדי דרך להשפיע על זה.

איפה בישראל בכל זאת מנסים להשפיע?

על עצם הטכנולוגיה עצמה, על מה בדיוק יהיה במטוסים הללו, על האם בתמורה למכירת המטוסים האלה ישראל תקבל נורמליזציה מלאה עם סעודיה, גם אם ישראל תצטרך להתפשר.

אז איפה ישראל בכל זאת יכולה להשפיע על העסקה הזאת? קודם כל, על הטכנולוגיה שתהיה במטוסים הללו. אולי הטכנולוגיה תהיה קצת פחות מתקדמת מאשר הטכנולוגיה שקיימת במטוסים הישראליים, כדי לשמור על העליונות האווירית הישראלית. היא יכולה להשפיע בכך שאולי האמריקנים יגידו לסעודים, 'תשמעו, המטוסים הללו יהיו אך ורק אם תהיה נורמליזציה מלאה בין ישראל לבין ערב הסעודית', ואז נגיד אוקיי לעסקה הזאת.

כלומר, בישראל יכולים - כמו שהחמישייה הקאמרית אמרו - 'לצמצם את ההשפלה', לצמצם את האירוע, לצמצם את ההשפלה הראשונית של מכירת המטוסים. הסיכוי לשנות את ההחלטה לגמרי נראה קלוש.