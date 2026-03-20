הפרשן לענייני ערבים של i24NEWS, צבי יחזקאלי, התייחס אמש (חמישי) במהדורה המרכזית לתקיפת שדות הגז באיראן ולתגובות הנגד על מדינות המפרץ. בין היתר, זעם על הגינויים של קטאר לתקיפה הישראלית, אולם לאחר מכן חוותה תקיפה דומה בשטחה שבוצעה על ידי איראן.

"המפרציות מצד אחד חטפו, מצד אחד גינו, לדעתי הן לא שיערו שייכנסו בכזה היקף לתוך הסיפור הזה", אמר יחזקאלי, "יש למשל את איחוד האמירויות שעדיין לא באירוע, יש את סעודיה שדיברה על זה שיגיע הרגע והיא תיכנס מבחינה צבאית".

"קטאר זה סיפור אחר, הצביעות שם חוגגת אבל הם חוטפים", הוסיף, "הם מבינים עד כמה עמוקה האיבה של השלטון האיראני וכמה עמוק תכננו נגדם את מה שתכננו".

