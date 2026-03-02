הטעות האסטרטגית של טהרן: למה איראן תוקפת את מדינות המפרץ?

איראן ביצעה כאן טעות קשה בחישוב המציאות. בטהרן סברו כי תקיפה נגד איחוד האמירויות הערביות ומדינות המפרץ תייצר לה יתרונות אסטרטגיים; הם קיוו שהפחד יחלחל, שהמדינות הללו יילחצו ויפצירו באיראן לעצור, ותוך כדי כך יפעילו לחץ על ארצות הברית לסגת או להתגמש.

זוהי טעות, וטעות כפולה.

במקום לייצר כניעה, איראן הקימה עליה את העולם הערבי כולו. היא נגעה בעצב החשוף ביותר של המערכת הגלובלית - הכלכלה. מחירי הנפט כבר מושפעים מהתקיפות הללו, ומה שקיבלנו בתגובה הוא חזית אחידה, איתנה ואנטי-איראנית במדינות המפרץ.

מדינות המפרץ, שבעבר ניסו לעיתים לתמרן בין המעצמות, מבינות כעת שמשטר האייתוללות הוא גורם שחייב לעבור מן העולם בשל היותו סכנה קיומית ליציבותן.

אנו רואים כאן התפכחות אזורית; יותר מדינות מבינות שהשכנה מצפון אינה פרטנר לדיאלוג, אלא איום שיש לבלום במשותף. נקווה שהחזית הנוכחית היא תחילתו של שינוי עומק במזרח התיכון.

פרופ' עוזי רבי הוא ראש מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל-אביב וחוקר בכיר במרכז ללימודים איראניים.