בחירתו של ח'ליל אל-חיה מסמנת: הגוש הפרו-איראני התחזק בצמרת חמאס | פרשנות

בחירתו של ח'ליל אל-חיה לראש הלשכה המדינית של חמאס, ברוב דחוק של 35 תומכים מול 34, מלמדת על חילוקי הדעות בתוך הנהגת הארגון - אך גם על התחזקות המחנה הפרו-איראני בצמרת חמאס.

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רוב נציגי חמאס ברצועת עזה תמכו באל-חיה, בעוד שרוב נציגי הארגון ביהודה ושומרון העדיפו את ח'אלד משעל. עוד נטען כי זאהר ג'ברין פעל לגייס תמיכה באל-חיה, אך הצלחתו הייתה מוגבלת.

בחירתו של אל-חיה שנחשב מקורב במיוחד ליחיא סינוואר ונשלח מטעמו כבר ביולי 2023 לפגישה עם בכירים איראנים בביירות, לצד מינויו של עלי עמודי, לשעבר ראש לשכתו של סינוואר, למנהיג חמאס ברצועת עזה, מעידים כי מוקד הכוח בארגון נותר בידי הנהגת עזה והזרוע הצבאית הנתמכת בידי איראן.

במקביל, מתרקמת התפתחות נוספת שעשויה להשפיע על הזירה הפלסטינית. גורמים המקורבים למוחמד דחלאן אישרו ל-i24NEWS כי מתקיימים מגעים רציניים בין מחנהו לבין חמאס, במטרה לבחון ריצה משותפת בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית, הצפויות להתקיים בנובמבר.

לצד זאת, גם מחנהו של מרואן ברגותי נערך לאפשרות של התמודדות עצמאית, חרף ניסיונותיו של יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן להגביל את השפעתו. ברמאללה חוששים כי תמיכה של אנשיו של ברגותי ברשימה משותפת של דחלאן וחמאס עלולה לשנות את מאזן הכוחות הפוליטי.

אחד מבכירי פת"ח אמור כי "במצב כזה דחלאן יביא את עזה וחמאס תביא את הגדה, ויחד ניתן יהיה ליצור גוש תמיכה גדול שחמאס במרכזו" - תרחיש שמדאיג את הנהגת הרשות הפלסטינית.