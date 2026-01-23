ראש השב"כ לא לוחץ יד לאישה? מי ישמע | דניאל בחזית

האמת? שאפו על היצירתיות. לא שזה ממש פורץ גבולות או מקורי, זה אפילו די ישן ודי חרוש – אבל זה מספיק משסע. שתי ציפורים תפס כאן מי שמכנה את עצמו "המחנה הליברלי" בישראל: גם לתקוף את הדת, שחשובה כאן מאוד לחלק גדול בחברה שלנו, וגם את ראש השב"כ הטרי דוד זיני. כן, זה שנתניהו מינה. וכמובן, הרי המטרה היא "רק לא ביבי".

אם לא די בזעקות השבר והאימה שליוו את מינויו – כי הכיפה על הראש מעבירה אותם על דעתם, וכל מה שהוא לא "הם" כידוע לא מקובל – השבוע נחשף, ירחם השם, שהאיש שאמון על הביטחון שלנו שומר נגיעה.

אני מודה: גם אני הייתי מתבאסת לקבל מייל בעבודה שמבקש ממני לא להושיט יד לבוס שלי בטקס. אבל הייתי מכבדת את הבקשה. הייתי מבינה שזה לא אישי כלפיי; שיש אנשים שמאמינים אחרת ממני, ויש להכיל את השוני גם אם הוא לא ממש בא לי טוב.

לסיטואציה הזאת, מניסיון, יש פתרון די פשוט: מניחים יד על הלב, מחייכים וקדים קידה קטנה. זה לא משפיל – להפך, זה מכבד את שני הצדדים. לפעמים מבט בעיניים מספיק כדי להביע הערכה. ויש, לא תאמינו, אפילו יתרון: גם ההיגיינה נשמרת מצוין.

אבל צחוק בצד, יש כאן עניין גדול ומטריד יותר. אני בטוחה שיש מי ששמחו על המייל הזה בתוך ארגון השב"כ – בדגש על פרסומו. זה בא להם הכי טוב בעולם. כל מה שקשור לדת, מיד תוקפים אותו מתוך הפוזיציה. הנה, הם שוב מצאו הזדמנות להשחיר את הדת, שוב הכניסו לנשים לראש שהן מודרות, דחויות וללא שוויון, ממש כמו באיראן.

--

תיכף "השפחות" יצאו שוב למצעדי אימה וישאו שלטי דיקטטורה, ומשמאל יספרו לנו שכולם חייבים להתנגד, כי זה בסך הכל מסר פמיניסטי מאחד שכולנו – כל מי שחופש בנפשו, ללא קשר לימין או לשמאל – חייב להצטרף אליו. וחלילה, הם יגידו, זה לא קשור לביבי. מה פתאום.

אז רגע, חברים, קחו נשימה, שתו כוס מים. אז ראש השב"כ לא לוחץ יד לאישה. מי ישמע. העיקר שיהיה עירני ב-7 באוקטובר.