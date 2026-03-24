המושחת שאוהב כוח: האם מוחמד קאליבאף האיש שטראמפ יוכל לעשות איתו עסקים באיראן? | עמיחי שטיין

האם מוחמד-באג'ר קאליבאף, יו"ר הפרלמנט האיראני, אדם בעל רקע צבאי עמוק והיסטוריה של כישלונות בבחירות לנשיאות, יהיה הגשר בין מנגנון הביטחון הקשוח של הרפובליקה האסלאמית לבין ממשל טראמפ?

קאליבאף, שנולד בשנת 1961, הוא "בן המהפכה" בכל מובן. הוא הצטרף למשמרות המהפכה האסלאמית (IRGC) עם הקמתן בשנת 1980, והתקדם בסולם הדרגות במהלך מלחמת איראן-עיראק האכזרית עד שהפך לאחד המפקדים הבולטים בארגון. הבסיס הצבאי הזה נותר אבן היסוד של כוחו.

"הוא 'איש פנים' באופן שמעטים מהפוליטיקאים יכולים להתחרות בו", אומר ד"ר רז צימט, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) ומומחה מוביל לענייני איראן. "בניגוד למתונים הדתיים של העבר, לקאליבאף יש את 'הקשר לסולימאני'. הוא היה עמית ובן ברית קרוב של קאסם סולימאני המנוח, מה שמעניק לו רמת אמינות מול משמרות המהפכה שאזרח לא יכול להשיג לעולם."

למרות השפעתו, קאליבאף התקשה לאורך השנים לכבוש את הנשיאות - הפרס האולטימטיבי בפוליטיקה האלקטורלית באיראן. הוא התמודד לתפקיד ארבע פעמים ללא הצלחה: הגיע למקום הרביעי בשנת 2005 ולמקום השני בשנת 2013, לפני שפרש מהמירוץ בשנת 2017. לאחרונה, סיים במקום שלישי מאכזב בבחירות המוקדמות של 2024 שנערכו לאחר מותו של אברהים ראיסי.

עם זאת, ד"ר צימט מציין כי כישלונותיו האלקטורליים של קאליבאף אינם מעידים על חוסר כוח. "אנו רואים חלוקת עבודה ברורה בטהראן. בעוד שהנשיאות מטפלת בניהול האזרחי היומיומי, קאליבאף, המכהן כיו"ר הפרלמנט מאז מאי 2020, לקח למעשה אחריות על הניהול האסטרטגי והצבאי של המדינה."

בעיני תומכיו, קאליבאף הוא "שמרן פרגמטי", אדם שבמהלך כהונתו כראש עיריית טהראן הוכיח שהוא מסוגל לנהל מערכת בירוקרטית מורכבת ולהשיג תוצאות. בעיני מבקריו, הוא פופוליסט השקוע בשחיתות מערכתית.

בתקופתו כראש עיר, קאליבאף הואשם לעיתים קרובות בכך שהשתמש בקשריו למשמרות המהפכה כדי להגן על עצמו מפרשיות שחיתות מתפתחות. "הוא מאוד מושחת", מציין צימט, "אבל בהקשר של המזרח התיכון, זה לפעמים אומר שהוא אדם שאפשר לעשות איתו עסקים. הוא מבין את שפת הכוח והאינטרסים, ולא רק דוגמה דתית טהורה."

למרות המוניטין הפרגמטי שלו, קאליבאף ממשיך להשתמש ברטוריקה הלוחמנית המצופה מבכירי המשטר. רק השבוע, פוסט מחשבון ה-X הרשמי שלו עורר הדים בוושינגטון ובירושלים, כשהצהיר כי "לצד בסיסים צבאיים, אותם גופים פיננסיים המממנים את תקציב הצבא האמריקאי הם מטרות לגיטימיות."

אמירות כאלה משמשות תזכורת חדה לאיום שקאליבאף מציב. גם אם הוא עשוי להיות "בר ניהול" יותר מדמויות כמו מוג'תבא חמינאי, הוא נותר מגן נחוש של ההגמוניה האזורית של משמרות המהפכה.