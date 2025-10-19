הקואליציה תמלא את ימיה? היום שאחרי מסמן מלחמה אחרת

המושב האחרון של הכנסת ה-25 יוצא לדרך. האם הקואליציה תשלים את כל ימיה? זה נתון רק בידיה. האופוזיציה אינה רלוונטית להחלטה על פירוק הקואליציה. ככל שהימים חולפים ותאריך הבחירות המקורי, אוקטובר 2026, מתקרב כך גם הפלירטוט של חברי הקואליציה לפרק אותה יגדל. האתגרים איתם צפויה הקואליציה להתמודד הם רבים.

בראש ובראשונה חוק הגיוס - החרדים הם נוכחים נפקדים בקואליציה. הם הולכים בלי אבל מרגישים עם. הם לא חלק מהקואליציה באופן רשמי אבל הם לא נותנים יד לפיזור הכנסת - ככל שהם יבינו שיו"ר ועדת חוץ וביטחון החדש בועז ביסמוט מורח אותם לשם מריחת זמן, הם יהיו אלו שיכריעו.

אבל אולי זה דווקא יהיה החמאס? כן, האם החמאס הוא זה שיכריע אם הקואליציה תמלא את ימיה או לא איתמר בן גביר הציב תאריך לפירוז החמאס וככל שזה לא יהיה לבן גביר יש מספיק סיבות מדוע להודיע על יציאה מהממשלה ולגרוף את הקולות מימין לימין. אבל אל תתבלבלו, גם לראש הממשלה שעל פניו צריך לשמור על הקואליציה ואולי בעיקר לו, תהיה ההשפעה הגדולה ביותר לקבוע את תאריך פיזור הכנסת. וכרגע הוא לא שם.

נתניהו מתכוון להשלים עוד מספר מהלכים מדיניים גדולים לפני הבחירות. נורמליזציה עם סעודיה, אינדונזיה ואולי מדינה נוספת. וגם מהלכים פוליטיים, בחירתו המחודשת לתפקיד יו"ר הליכוד בפריימריז בחודש הבא בהן אף לא אחד מתכוון להתמודד מולו.

בינתיים, עד שזה יקרה. תחזיקו חזק. הצעות חוק "מוטרפות" יעלו מידי שבוע. כל חבר כנסת ירצה להתבלט לקראת הפריימריז. הצעות חוק שאין להם היתכנות להגיע לקו הגמר ולהיכנס לספר החוקים אבל למה לא לקושש עוד שורה בעיתון. היום שאחרי המלחמה הצבאית, הוא מלחמה אחרת, מלחמה פוליטית.