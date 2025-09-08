הפיגוע בירושלים - קריאת השכמה | צבי יחזקאלי, פרשנות

מומלצים -

פרשננו צבי יחזקאלי התייחס לפיגוע, שהתרחש מוקדם יותר היום (שני). בדבריו, הזכיר יחזקאלי את מאות המחבלים ששוחררו בחזרה אל השטחים, בהם גם זכריה זביידי. "מי שחשב שיש שקט ביהודה ושומרון טועה לגמרי, זה לא סיפור לחצות את גדר ההפרדה - פיגוע כזה זה אפשרי".

בהתייחסות לאווירה הקיימת בשטחים, אמר צבי כי "אבו מאזן והרשות הפלסטינית תמיד שמרו על רמאללה מחוץ לסיפור. זה לא ג'נין ושכם, הם רוצים את העיר שלהם שקטה - ושהקפה שלהם יגיע בזמן. הפיגוע, הוא אתגר לישראל, וכדאי שהיא תבין את זה", הוסיף יחזקאלי.

כזכור, אבו מאזן לא גינה את טבח 7 באוקטובר, על כך אמר כי "גם אם הוא מגנה, אני לא מאמין לו. האווירה ברחוב הפלסטיני - של נקמה. חברו את כלל הנקודות, ותראו את הזירה הבאה".

כאמור, שישה בני אדם נרצחו מוקדם יותר היום בפיגוע הירי הקטלני בצומת רמות בירושלים. שני מחבלים, מוחמד תהה בן 21, ומותנא עומר בן 20, התגוררו מערבית לירושלים, בכפרים קטנה וקובייבה. עומר, היה סטודנט לחשמל באוניברסיטת ביר-זית.

השניים הגיעו לזירה במיניבוס מרצדס אפור. לאחר מכן, ניגשו ככל הנראה לאוטובוס ופתחו עליו באש. מפקד כיתה בחטיבת חשמונאים החרדית ומספר אזרחים חמושים ירו כאמור וחיסלו אותם.