ההכרה במדינה פלסטינית לא תשנה את המציאות בשטח | גיא עזריאל

הבליץ המדיני נגד ישראל יגיע במהלך עצרת האו"ם, שתיערך בשבוע הבא, לשיאו. ביום שני הקרוב, ובחלק מהמקרים גם קודם לכן, ואם לא יהיה שינוי דרמטי של הרגע האחרון צפוי מהלך היסטורי בניו־יורק: שורה של מדינות מערביות בהן צרפת, בריטניה,פורטוגל, קנדה, בלגיה ואוסטרליה יכריזו מעל במת האו"ם על הכרה במדינה פלסטינית. המהלך מתואם ומסמל לחץ גובר מצד אירופה על ישראל לסיים את המלחמה בעזה ולקדם תהליך מדיני.

עבור ישראל, מדובר במכה מדינית ותודעתית משמעותית. אבל בפועל ההכרה לא תשנה את המציאות בשטח, עם זאת, היא מחזקת את המעמד הפלסטיני בזירה הבינלאומית ופותחת פתח להצטרפות של מדינות נוספות.

הנה, רק הבוקר (שבת) הפציר מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, האנטי ישראלי, במדינות העולם שלא לפחד מהאיומים של ישראל ולהמשיך בקידום המהלך אחרי טבח שבעה באוקטובר היו שטענו כי הלאומיות הפלסטינית מתה – ובכן, היא פה ובחסות מדינות אירופאיות.

מי שמוביל את המהלך הזה ביתר שאת הוא נשיא צרפת עמנואל מקרון - שבימים האחרונים יצא בסדרת ציוצים בניסיון להלבין ולהסביר את ההחלטה שלו. החל מהמעצר המתוזמן באורך פלא של מחבל פלסטיני שביצע פיגוע בפריז בשנות ה-80 ודרך הניסיונות המגוכחים להציג מאבק באנטישמיות המשתוללת בצרפת.

אבל, למרות כל אלה, סקר מהימים האחרונים מגלה ש-71 אחוזים מאזרחי צרפת מתנגדים להכרה מיידית במדינה פלסטינית ללא תנאים.

בירושלים עדיין שוקלים את התגובה. האפשרויות כוללות: החזרת שגרירים להתייעצות, צעדי ענישה כלפי הרשות הפלסטינית וסגירת הקונסוליה הצרפתית במזרח ירושלים. גם מהלך מדיני נגדי: למשל ניסיון לגייס תמיכה אמריקנית או של מדינות אחרות לאיזון המהלך האירופי.

בין היתר נשקלת גם אפשרות של החלת ריבונות בשטחים ביהודה ושומרון. האם זה הקלף של ממשלת נתניהו? הרעיון הזה מעורר זעם אצל אחת הידידות החשובות של ישראל באזור. איחוד האמירויות שהודיעה - סיפוח הוא קו אדום אבל לא יגרור ביטול של היחסים. גם נשיא צרפת מקרון שלו חלק משמעותי בקידום גל ההכרות במדינה פלסטינית מאיים על ישראל מההשלכות של הצעד הזה.

המזרח התיכון משתנה ללא היכר מול הלחצים וההשפעה של מדינות כמו קטאר וסעודיה ומהצד השני צרפת ובריטניה. מה שברור - מדובר במהלך שמעמיק את הבידוד הבינלאומי של ישראל, ומציב אותה מול לחץ מדיני שלא נראה כבר שנים. אבל כמו שכבר אמרו פה בעבר, אולי גם הפעם זה רק או"ם שמום?