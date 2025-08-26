הסערה סביב מסמכי סינוואר שנחשפו ב-i24NEWS

מומלצים -

מול מי שמנסה להוציא דברים מהקשרם - אצלנו מדברים עובדות. רונן ברגמן כינה את הכתבות שלנו "רעל וצלצולים?" וטוען שהצגנו רק את מה שנוח?

המסמך המודיעיני הדרמטי, שחשפנו ב-i24news בשתי כתבות של יותר מעשר דקות, מראה עד כמה ארגון הטרור עקב אחרי המשבר הפוליטי בישראל - וניסה לנתח: מה קרה לצבא - והאם הכשירות באמת נפגעה?

כמו בכל מסמך מודיעיני אותנטי - הוא מורכב ומלא בטענות, ממצאים ומסקנות שלעתים אינן חופפות. הבאנו את המסמך כלשונו - גם כשקשה לשמוע. אנחנו ציטטנו את ארגון הטרור הרצחני - מילה במילה - בדיוק כמו שהוא ראה את הדברים.

המסמך החשוב רק מוכיח עד כמה הנושא רגיש בחברה הישראלית, והטור מוכיח איך אפשר להתייחס רק לחלק קטן ולעוות מציאות.

אם מישהו היה קורא משפט מדוח מודיעיני ומבסס עליו החלטה - הוא היה חוטף טור ביקורת נוקב ומוצדק מברגמן. לצערי, זה בדיוק מה שהוא עשה הבוקר - בתפקיד מקבל ההחלטה.